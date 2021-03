Carpi, nuove norme per la zona rossa. Uffici e servizi su prenotazione

Spazio Giovani “Mac'è” - Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 "in presenza" soltanto per studenti maggiorenni e soltanto prenotando, come postazione studio individuale e autonoma accessibile; dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 supporto compiti a distanza (on line), con gruppi specifici per età, con modalità che saranno rese note anche sulle pagine Facebook e Instagram. Informazioni e prenotazioni: 059649271 o WhatsApp 3457497320 negli in orari d’apertura; spaziogiovani@comune.carpi.mo. it