Dogali e Pergolesi chiuse per il caro bollette. Uisp e Csi: "Vasche al 40% di presenze ma i costi raddoppiano"

Sono numeri preoccupanti, che determinano il rischio chiusura per tutti gli impianti natatori della regione e della provincia di Modena: dopo il Covid, il rincaro dei costi energetici ha messo di nuovo in ginocchio le piscine ed è per questo che anche Dogali e Pergolesi aderiscono alla giornata di chiusura indetta a livello nazionale per domenica 6 febbraio.

Un segnale forte mandato al Governo, cui si associano anche in città la piscina dei Vigili del Fuoco gestita dall’Ass. Amici del Nuoto e la piscina Corassori Nuoto 360, in provincia le piscine della società Wesport e la piscina Appennino Blu di Pavullo nel Frignano gestita da Appenninosport.

I motivi della protesta

In Emilia-Romagna si parla di 30mila lavoratori col posto a rischio. Le limitazioni impongono ancora di non riempire le vasche oltre il 40%; il calo di fatturato, nell’ordine del 50-60%, è stato compensato solo al 5% dai ristori governativi; come se non bastasse, nelle ultime settimane è arrivato il cosiddetto “caro bollette” con aumenti fino al 100%. Solo per fare un esempio: in un impianto di medie dimensioni si registravano nei mesi invernali circa 20.000€ al mese di utenze, oggi siamo oltre 35.000€, ciò significa una stima vicina ai 180.000€ di rincari annui su un singolo impianto. In più, con la nuova ondata pandemica, si registrano ogni giorno disdette e cali di affluenza.

Non fanno eccezione, purtroppo, gli impianti cittadini delle Dogali e delle Pergolesi. Rispetto ad altre realtà, le due piscine cittadine hanno potuto usufruire di aiuti consistenti da parte del Comune di Modena, che hanno alleviato le perdite da Covid. Ora però il rincaro dei costi energetici rappresenta una nuova, inaffrontabile mazzata proprio quando gli impianti speravano di potersi rialzare.