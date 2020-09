Stefano Domenicali nuovo CEO della Formula Uno: "Splendida notizia"

“Stefano Domenicali alla guida della Formula Uno è una notizia straordinaria, motivo di grande orgoglio per l’Emilia-Romagna. Qui, nella Motor Valley mondiale, conosciamo molto bene la sua straordinaria competenza e la sua passione”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia che Stefano Domenicali sarà il nuovo CEO della Formula Uno, succedendo a Chase Carey.

“Da Domenicali è venuto un contributo fondamentale nella costruzione del brand Motor Valley. Lo stesso è successo per la nascita di Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, che come Regione abbiamo fortemente voluto insieme a tutte le grandi case motoristiche emiliano-romagnole e che ogni anno chiama qui centinaia di studenti da tutto il mondo per i due corsi di laurea internazionali nel settore dell’automotive: gli ingegneri del futuro che contribuiranno a rendere ancora più forte e innovativo un comparto regionale che fa scuola nel mondo”.

Attraverso Domenicali arriva un riconoscimento di prestigio per la terra dei motori: “Il distretto della Motor Valley conta 4 autodromi internazionali, 6 case costruttrici,13 musei, 18 collezioni e tanti team sportivi e tra poche settimane- chiude Bonaccini- torneremo ad ospitare proprio il Gran Premio di Formula Uno all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, che ritorna dopo 14 anni nel nostro territorio. Complimenti Stefano, e buon lavoro!”.

"La scelta di Domenicali come nuovo '“capo della Formula 1' è una splendida notizia, non solo per il rapporto consolidato di amicizia che mi fa rallegrare per la sua futura posizione, ma soprattutto perché ben conoscendo le sue capacitá e la sua tenacia, so che fará bene a tutto il mondo della F1, magico e così importante per tutto il sistema modenese", ha commentato invece il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli..