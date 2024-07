Domus Assistenza: Nessun accordo raggiunto, confermato lo sciopero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nonostante i numerosi incontri tra il sindacato e la Cooperativa Domus Assistenza per affrontare le criticità espresse dalla Funzione Pubblica CGIL e dai lavoratori dei servizi PriS (Pronto Intervento Sociale), ETM (Educativa Territoriale Minori), AGIF (Accompagnamento Giovani adulti Fragili) e sportello MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati), non è stato ancora raggiunto alcun accordo.

“Dopo l'apertura dello stato di agitazione e la proclamazione del blocco degli straordinari e dello sciopero indetto per lunedì 15 luglio, abbiamo comunque continuato a dialogare e a confrontarci con la Cooperativa per cercare di trovare un accordo soddisfacente, incontrandoci ripetutamente e portando ulteriori soluzioni alla Cooperativa” ha dichiarato Giada Catanoso, segretaria generale della Fp Cgil di Modena.

Il confronto è stato intenso, trattando questioni cruciali relative all'organizzazione del lavoro e ai temi contrattuali. Le proposte avanzate dalla Fp Cgil Modena miravano a superare l'attuale organizzazione del lavoro, ritenuta irrispettosa dei contratti individuali e della normativa vigente, e a garantire una conciliazione adeguata tra vita privata e lavoro.

“Ci siamo impegnati a costruire una matrice oraria che soddisfi massimamente le esigenze del servizio negli orari ordinari delle lavoratrici e dei lavoratori, riducendo le disponibilità alle sostituzioni e quindi l'orario straordinario, e abbiamo ribadito la necessità di risorse aggiuntive per garantire il servizio all'utenza nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti” ha continuato Giada Catanoso.

Tuttavia, le risposte della Cooperativa, basate su soluzioni a isorisorse e con un contingente di personale già insufficiente a garantire le prestazioni minime essenziali, restano inadeguate. La Fp CGIL auspica che le attuali interlocuzioni con la Cooperativa e con il Comune di Modena portino presto a una soluzione positiva della vicenda. Nel frattempo, data la situazione di stallo e le persistenti difficoltà a risolvere le criticità contrattuali e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal 7 luglio è iniziata l’astensione dei lavoratori dal prestare orario straordinario e/o supplementare ed è confermato lo sciopero per l'intero turno lavorativo di lunedì 15 luglio.

“Lunedì saremo in presidio davanti alla sede della Cooperativa Domus Assistenza [via Emilia Ovest 101 - Palazzo Europa], dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Invitiamo lavoratori, lavoratrici e la cittadinanza a unirsi in solidarietà a questo gruppo di lavoratori e a reclamare insieme diritti che sono propri di tutti i lavoratori e che hanno anche un risvolto sociale” ha concluso Giada Catanoso.