E' don Franco Silvestri il nuovo parroco di Castelvetro e di Levizzano

L'arcivescovo Erio Castellucci, con decorrenza 31 gennaio 2023, ha nominato don Franco Silvestri, parroco delle parrocchie: “Parrocchia dei Santi Senesio e Teopompo” in Castelvetro e “Parrocchia S. Antonino diacono martire” in Levizzano Rangone (Comune di Castelvetro). Don Franco assume questo nuovo incarico, sostituendo don Alessandro Garuti, venuto a mancare prematuramente il mese scorso.

Don Franco, ha 70 anni ed è stato ordinato sacerdote nel 1977. In Diocesi da allora ha ricoperto molteplici incarichi: parroco in diverse parrocchie (Spilamberto, Sant’Agostino, S. Barnaba, Pavullo, Castagneto e Verica, Montorso, Niviano e Sassoguidano, Castello, Groppo, Riolunato, Fiumalbo, Sestola e Roncoscaglia, Vesale, Rocchetta Sandri, Castellino delle Formiche, Gainazzo, Roccamalatina, Monteorsello e altre…), Vicario Episcopale per la pastorale, Assistente di Azione Cattolica, Responsabile della Segreteria Arcivescovile, Assistente Ecclesiastico C.I.F.

Attualmente svolge il suo servizio pastorale come parroco di Solignano e Ca’ di Sola.