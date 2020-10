Nei negozi Coop torna la raccolta di beni di prima necessità "Dona la spesa"

Anche quest’anno, ad ottobre, torna “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0 che trasforma un’attività di routine in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Non si ferma l’attività e lo spirito della raccolta di beni di prima necessità, promossa per sabato 17 ottobre in 334 punti vendita in tutte le aree in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia.

La raccolta è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 350 realtà su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

Come sempre sarà assicurato il presidio dei volontari delle associazioni, ma data l’emergenza sanitaria, si dovranno mantenere le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi obbligatori per legge, come le mascherine. Per questo il materiale informativo e le shopper saranno messi a disposizione di soci e clienti che potranno prenderli autonomamente, su invito dei volontari che spiegheranno loro i dettagli dell’iniziativa. Una volta terminata la spesa, poi, la pasta, l’olio, la passata di pomodoro, lo zucchero, il latte confezionato e i prodotti per l’infanzia donati dovranno esser riposti in un contenitore riservato, che sarà segnalato fuori dalla barriera casse. Solo successivamente i volontari delle associazioni stoccheranno la merce, in sicurezza, per distribuirla alle persone e famiglie beneficiarie sul territorio.

I risultati dell’iniziativa saranno comunicati con manifesti esposti nei negozi coinvolti.

Coop Alleanza 3.0 dal 2016 organizza appuntamenti ricorrenti – in primavera e in autunno - per sostenere le persone più fragili; quest’anno, vista l’emergenza covid-19 che non ha reso possibile a marzo lo svolgimento della raccolta “Dona la spesa” si è concretizzata in un intervento speciale di sostegno alle associazioni con la donazione di 1 o 5 euro o di 100 o 500 punti; da marzo ad agosto sono stati raccolti oltre 150.000 euro, corrisposti a tutte le 280 realtà aderenti, sotto forma di buoni spesa Coop. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa.