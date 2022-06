Sassuolo, si può donare una spesa all'emporio Il Melograno

Sono duecento le famiglie residenti a Sassuolo, oltre ad altre cinquanta famiglie ucraine che si sono aggiunte di recente, sostenute dall’emporio Il Melograno che sul territorio offre sostegno alimentare alle famiglie in stato di difficoltà economica, e che dal momento dello scoppio della guerra in Ucraina si è attivato per far fronte al sostegno dei profughi ucraini accolti nei comuni di Fiorano, Maranello e Sassuolo. Le persone vengono accolte presso l’emporio per fare la spesa di prodotti alimentari e di prima necessità (principalmente prodotti per l’igiene).

Tutti i cittadini possono contribuire, dando il proprio sostegno, per rifornire gli scaffali dell’emporio. Dal mese di marzo 2022, grazie alla generosità dei cittadini sono stati raccolti circa 6.000 euro in donazioni e circa 6.300 prodotti singoli, tra beni alimentari (circa 3.000) e prodotti per l’igiene (circa 3.300). Tuttavia l’approvvigionamento di beni per l’emporio deve essere garantito in maniera continuativa, motivo per cui si chiede il sostegno della cittadinanza anche nei mesi estivi. È possibile portare la spesa, in particolare si accettano donazioni dei seguenti prodotti: pasta, farina, biscotti, sale e prodotti per l’igiene. La consegna può essere fatta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, presso l’emporio in via S. Simone 6 a Sassuolo (zona Braida).

È possibile donare una spesa, in particolare attraverso una donazione in denaro, che verrà utilizzata per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, per rifornire la spesa delle famiglie di cui l’emporio si occupa. La donazione può essere fatta tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT38K0707267012000000113202, intestato ad Associazione Il Melograno ODV, con la seguente causale: donazione per spesa famiglie Il Melograno. La donazione è possibile anche con carta di credito oppure Paypal, tramite il sito dell’emporio https://emporiomelograno.it/dona-ora/