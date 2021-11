Donati computer alla parrocchia di Spilamberto e alla scuola materna ‘Maria Quartieri’

“Abbiamo consegnato 4 personal computer ricondizionati al parroco di Spilamberto, don Davide Sighinolfi, destinati alle parrocchie e alla scuola materna ‘Maria Quartieri’. E’ un modo per farci vicini a realtà molto importanti del territorio, che lavorano per la formazione e la crescita dei piccoli e dei giovani”. Angelica Martina, segretario Lapam di Spilamberto, ha commentato così la donazione che si è svolta nell’ambito del progetto ‘Lapam per il sociale’.

L’associazione di categoria sta infatti mettendo a disposizione di realtà meritevoli come scuole, associazioni, parrocchie, computer ricondizionati e in perfetto stato. “Abbiamo deciso di metterci a disposizione, chiedendo anche alla parrocchia se avesse esigenze particolari, e siamo molto contenti di aver potuto fare questo piccolo gesto che va incontro alle esigenze dei più piccoli”, ribadisce Martina di Lapam Spilamberto, a cui fa eco il parroco, don Sighinolfi: “Collaboriamo da lungo tempo con Lapam trovando grande professionalità e interlocutori sempre attenti alle nostre necessità. Ora, con il dono di queste quattro postazioni pc, non possiamo che ringraziare per la fattiva generosità che andrà a vantaggio delle attività svolte in parrocchia e di cui la comunità potrà beneficiare. Un ringraziamento sentito al personale degli uffici di Spilamberto e alla direzione Lapam di Modena".