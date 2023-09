Donato Caccavone nuovo responsabile del Presidio di Polizia Locale di San Felice e Camposanto

Ha preso servizio lo scorso 1°settembre il dottor Donato Caccavone, nuovo responsabile del presidio della polizia locale di Camposanto e San Felice sul Panaro. Donato Caccavone, 45 anni, laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Modena e Reggio Emilia, è originario di Foggia e vive dal 2003 in Emilia- Romagna, dove ha maturato una ventennale esperienza in vari comandi di polizia locale, ricoprendo anche la carica di vicecomandante a Maranello. È inoltre docente alla scuola interregionale di polizia locale di Modena.

A dare un caloroso benvenuto a Caccavone, augurandogli buon lavoro, sono stati il comandante del corpo di polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Euro Bellei e il vicesindaco di San Felice sul Panaro Bruno Fontana.