Dalla sede "Champion" di Carpi arrivano vestiti e alimenti per i profughi ucraini

Circa 2.200 capi Champion donati dell’azienda, e generi alimentari raccolti dai dipendenti, sono stati distribuiti a oltre 140 famiglie di profughi Ucraini presenti sul nostro territorio: un'iniziativa coordinata dall'Unione Terre d'Argine attraverso la collaborazione di Protezione civile, Croce Blu e Associazione Mriya. Dopo la consegna, delegati delle tre associazioni e Tamara Calzolari, Assessore ai Servizio sociali, nei giorni scorsi hanno incontrato nel quartier generale europeo di via dell’Agricoltura alcuni rappresentanti dell’azienda che coordinano le iniziative di solidarietà e volontariato.

Spiega Caterina De Rossi, Vice-presidente Risorse Umane: "Siamo un gruppo di colleghi che ha scelto di aderire al programma di responsabilità sociale d’impresa promosso da HanesBrands, la nostra casa madre negli Stati Uniti: ci chiamiamo “People Pillar” e ci occupiamo di iniziative orientate alle persone, che siano i nostri collaboratori o le comunità in cui viviamo. Siamo molto orgogliosi di fare parte di un gruppo che ha a cuore le persone e promuoviamo iniziative legate all’inclusione, alla diversità, al benessere e alla possibilità per tutti di vivere in un mondo migliore".

Commenta l’Assessore Calzolari: "Fra strette di mano e foto di gruppo, l’incontro ha suggellato un bell’esempio di solidarietà. I volontari hanno raccontato il progetto, spiegato le modalità con cui hanno fatto arrivare alle famiglie ucraine i beni donati, rendicontato l'attività svolta e ringraziato i collaboratori di Champion per il lavoro di preparazione svolto fuori orario. Una buona esperienza di rete sul territorio che speriamo possa avere sviluppi anche in futuro".