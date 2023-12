Natale solidale, La Rotonda e Conad sostengono la Croce Blu di Modena 

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento per la consegna del contributo ad AVPA Croce Blu da parte del centro commerciale La Rotonda e di Conad Nord Ovest. Un’iniziativa ormai consolidata per ringraziare tutti i volontari che anche quest’anno renderanno possibile “Distanti ma uniti”, il tradizionale pranzo di Natale per contrastare ogni solitudine e situazione di disagio.

Domenica 25 dicembre saranno infatti consegnati a domicilio 250 pasti caldi preparati dallo chef Max Telloli agli anziani soli e alle famiglie in difficoltà della città di Modena.

A sostegno dell’impegno dei volontari Croce Blu nei confronti delle persone sole e bisognose in un giorno particolare come il Natale, è stata consegnata una donazione di 3.000 euro alla presenza dei soci di Conad Nord Ovest Gianluca Gaudino e Giovanni Megali, di Guido Paltrinieri Responsabile Regionale Rete di Vendita Conad Nord Ovest, del direttore del centro commerciale La Rotonda Andrea Rizzo, e delle autorità della nostra città che sin dalla prima edizione del pranzo solidale sostengono l’iniziativa: il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, Anna Perazzelli Presidente di AVPA Croce Blu e Francesca Maletti come rappresentante del Gruppo Insieme.

Come già l’anno scorso, il 25 dicembre il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli parteciperanno alla consegna dei pranzi a domicilio, confermandosi ancora una volta sostenitori speciali dell’iniziativa e sottolineando così l’importanza e il valore di questo evento solidale per tutta la nostra comunità.