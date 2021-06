La Croce Blu di Modena dona un'ambulanza e un pulmino per Senegal ed Etiopia

Un pulmino che andrà in Senegal, a servizio dell’associazione di donne Platforme de la femme pour la paix e un’ambulanza che sarà utilizzata dalla Croce Rossa etiope. Sono i due mezzi che la Croce Blu di Modena ha donato alle associazioni di cooperazione internazionale Bambini nel deserto, che opera anche in Senegal, e all’Associazione volontari etiopi di Modena (Avemo).

La consegna dei due mezzi è avvenuta in piazza Grande nel pomeriggio di venerdì 11 giugno, alla presenza dell’assessora alla Cooperazione internazionale del Comune di Modena Anna Maria Lucà Morandi, della presidente della Croce Blu Anna Perazzelli, e dei volontari delle due associazioni: Sabrina Di Gioia e Giulia Bellodi di Bambini nel deserto, e Demisew Zeleke Zewidu, presidente di Avemo, accompagnato dal segretario Tekle Zeweld Yohannes, da un gruppo di consiglieri e da Marco Turci, presidente di Moxa-Modena per gli altri.

Il pulmino di Bambini nel deserto arriverà in Senegal, alla fine di gennaio, partecipando, con un equipaggio esclusivamente femminile, al Charity rally “Rust2Dakar” che partirà in dicembre dal Marocco con un convoglio di mezzi (auto, moto, furgoncini, ambulanze) tutti destinati ad associazioni di volontariato attive in Senegal e in Gambia. Il veicolo donato dalla Croce Blu sarà utilizzato, come è d’uso in Africa, per vari scopi: dal trasporto delle donne alla sede del progetto congiunto con Bambini nel deserto Casamango (a Cap Skirring) al trasporto di urgenze sanitarie all’ospedale di Zuighinchor.

L’ambulanza donata all’associazione Avemo è destinata alla Croce rossa etiope, attiva in tutto il territorio, e sarà impiegata come ha spiegato il suo presidente, “a salvare vite, in un Paese dove il soccorso in ambulanza è ancora una cosa non scontata”.