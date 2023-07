Un nuovo mezzo per gli interventi di Protezione Civile donato da System Logistics

Anpas Emilia-Romagna ha ricevuto un’importante donazione, un nuovo mezzo per gli interventi di Protezione Civile, acquistato grazie al fondamentale contributo di System Logistics Spa. La consegna del mezzo è avvenuta oggi, 18 luglio, presso la sede della ditta a Fiorano Modenese, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dell’Amministratore Delegato System Logistics Luigi Panzetti, del Presidente Anpas Emilia-Romagna Iacopo Fiorentini e del Responsabile Protezione Civile Anpas Lorenzo Della Casa.

Presenti anche i membri del Consiglio Regionale Anpas, i Responsabili Provinciali della Protezione Civile di Modena e gli allestitori (Fassi e Vision Ambulanze) che hanno contribuito alla realizzazione del mezzo.

Si tratta di un Iveco Daily 35C15 allestito con cassone, gru e stabilizzatori destinato al settore Protezione civile di Anpas.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa importante donazione – afferma il Presidente Anpas Iacopo Fiorentini – e ringraziamo di cuore System Logistics e tutti coloro che hanno partecipato a questo importante progetto. L’opera che quotidianamente svolgono la Protezione Civile regionale e nazionale è di un’importanza vitale, e non uso il termine a livello metaforico, bensì nel suo significato potenziale di salvare vite: questo mezzo consentirà al contingente regionale di Protezione civile Anpas di movimentare volontari e attrezzature verso i luoghi interessati dai teatri emergenziali, come è avvenuto per la recente alluvione che ha colpito la Romagna”.

Aggiunge Lorenzo Della Casa: “Ricevere oggi questa donazione ha un significato importantissimo, perché ci dà l’occasione di tenere i riflettori puntati sulle zone colpite dall’alluvione: a più di due mesi dalla calamità, ancora siamo impegnati nel portare avanti interventi costanti e puntuali in quelle zone, a fianco della popolazione, che grazie a una determinazione unica sta riuscendo a rialzarsi da una catastrofe le cui dimensioni sono davvero difficili da trasmettere nella loro globalità. C’è ancora tanto da fare, e poter contare su nuovi mezzi ci aiuta fortemente”.

Luigi Panzetti rileva: “In System Logistics siamo sempre attenti alla Responsabilità sociale di impresa, e in questo caso ci è sembrato fondamentale portare un aiuto concreto agli amici romagnoli che davvero stanno affrontando enormi difficoltà: per noi farlo attraverso la Protezione civile Anpas rappresenta una garanzia di continuità e qualità del servizio”.

Infine il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, afferma: “Con i suoi 15mila volontari e oltre 108 Pubbliche Assistenze, Anpas Emilia-Romagna è una presenza fondamentale a servizio delle nostre comunità. Un lavoro silenzioso, ma importantissimo, che sa unire alla competenza e alla professionalità, anche la straordinaria umanità dei suoi operatori. Dunque grazie di cuore per questa donazione, che va incontro alle popolazioni colpite dall’alluvione: la vicinanza del settore produttivo alle associazioni di volontariato è stato un elemento importantissimo nel post-alluvione, dobbiamo esserne tutti orgogliosi”.