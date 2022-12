Ippodromo, l'impegno per la beneficenza. In attesa del debutto della Festa del Pd

Ieri la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli, che gestisce l'attività dell'Ippodromo Ghirlandina, ha presentato i risultati delle iniziative solidali svolte nel corso di quest'anno presso. Una conferenza presso l’Arcivescovado di Modena con Mons. Erio Castellucci a fare gli onori di casa impartendo ai presenti la solenne benedizione.

Insieme al Presidente dell’Ippodromo, Alessandro Arletti, era presente anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Durante la cerimonia si è svolta la consegna ad ASEOP, di un assegno di 3000 euro, al vicepresidente Nelusco Maini, grazie alle donazioni raccolte nel corso del Gran Premio Unione Europea, che il 2 novembre scorso ha visto la presenza dei Cadetti a cavallo dell’Accademia Militare, accompagnati dal Comandante, Generale Davide Scalabrin. Un grande abbraccio anche ai ragazzi dell’orchestra corale strumentale Ologramma, per la partecipazione all’edizione di Modena nel cuore 2022.

Da parte del presidente Arletti anche una relazione sulla comunicazione al Mipaaf, in cui si richiede l’applicazione di un criterio di classificazione per erogazione giornate di corse e montepremi, nonché dello stanziamento ministeriale distribuito sul territorio nazionale. L'allarme è stato lanciato congiuntamente da 23 società del settore in seguito a quanto indicato dal Governo nella manovra di fine anno. "Le società di corse che gestiscono gli ippodromi sono venute a conoscenza - spiegavano in una nota - del contenuto del disegno di legge del Bilancio previsionale dello Stato (numero 643) per gli anni 2023-2025 depositato alla Camera dei deputati. Con estremo stupore si è rilevato che al capitolo 2297 'Sovvenzioni per le società di corse per l'organizzazione delle corse ippiche...' è previsto, per l'anno 2023, uno stanziamento di appena 41,3 milioni di euro rispetto ai 46,5 milioni di euro dell'anno 2022. Nelle note si legge che "lo stanziamento è stato ridotto per tener conto della riduzione delle entrate relative ai giochi ippici". Tale riduzione di risorse, che si aggiunge ai tagli di oltre il 75% già effettuati a partire dal 2012 ad oggi, a parità di prestazioni e servizi resi richiesti dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alle aziende, non consente la continuità aziendale alle stesse Società che già da anni sopportano perdite di bilancio aggravate, nel corrente anno, dall'ingente incremento dei costi di gestione (energia elettrica, carburanti, materie prime ecc.)". "Le società di corse - continuava il comunicato- da mesi hanno rappresentato a tutti gli organi competenti del ministero la gravissima situazione in cui versano, manifestando disponibilità all'apertura di un confronto, auspicabilmente in un tavolo permanente con tutti i componenti della filiera, per trovare soluzioni ai problemi del settore. Inoltre, le ragioni della riduzione dello stanziamento previsto nella bozza della legge di Bilancio, non dipendono sicuramente dall'operato delle società di corsa che, anzi, in periodo di emergenza sanitaria (Covid) hanno prestato maggiori servizi al ministero per consentire lo svolgimento delle corse a porte chiuse e sopportato una riduzione dei ricavi".

Le novità per il prossimo anno riguardano anche la comunicazione, con iniziative rivolte soprattutto ai turisti, che saranno studiate con il supporto di operatori del territorio, come Modenatour, da veicolarsi anche attraverso il portale Visitmodena.it E ancora un importante annuncio, Modena nel Cuore 2023, in occasione del Gran Premio Giovanardi, andrà a favore dell’organizzazione modenese di volontariato, Hesperia bimbi onlus, nata nel 2016 e guidata dal presidente Paolo Pisani (presente in conferenza), che mette a disposizione personale medico e sanitario per curare i bambini affetti da patologie congenite o acquisite. in ogni parte del mondo. Cinque, le ultime missioni umanitarie in Ucraina.

Il presidente Arletti ha poi rivolto un particolare ringraziamento anche alla Segreteria del PD, per l’interesse a svolgere il Festival Dell’Unità presso le strutture dell’ippodromo. Il partito modenese, infatti, sta valutando l'area di via Ragazzi del '99 come sede delle prossime feste provinciali, dopo il cambio di proprietà che ha messo fine alal disponibilitò della storica location di Ponte Alto. Arletti si è detto disponibile "a studiare con i dirigenti e i tecnici del Partito democratico le migliori soluzioni logistiche dell’impianto, per giungere ad una proficua e duratura collaborazione".