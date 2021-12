Centro commerciale La Rotonda, un assegno per Avpa Croce Blu

Si respira entusiasmo ed orgoglio durante la cerimonia di consegna dell’assegno intestato a AVPA Croce Blu da parte del centro commerciale La Rotonda e di Conad Nord Ovest.

Come ogni anno l’attività che i volontari Croce Blu svolgono per le persone bisognose viene sostenuta da una donazione di 3.000 euro, consegnata alla presenza dei soci di Conad Nord Ovest Gianluca Gaudino e Gianni Ricci, del direttore del centro commerciale Andrea Rizzo e delle autorità della nostra città che sin dalla prima edizione sostengono l’iniziativa: il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dell’Arcivescovo di Modena e Nonantola Don Erio Castellucci e di Anna Perazzelli, Presidente di AVPA Croce Blu.

Un piccolo grande gesto per dire grazie a tutti i volontari che anche quest’anno renderanno possibile l’edizione a domicilio di “Distanti ma uniti”, il tradizionale pranzo di Natale per persone sole.

Sabato 25 dicembre, infatti, saranno consegnati a domicilio oltre 200 pasti caldi preparati dallo chef Max Telloni per gli anziani soli, nella modalità “anti-contagio” già sperimentata lo scorso anno.

I piatti saranno infatti consegnati direttamente nelle residenze degli anziani, nel pieno rispetto nelle normative sanitarie in vigore.