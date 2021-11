‘Lapam per il sociale’, donati 5 computer all’istituto comprensivo Fiorano 1

Prosegue, su tutto il territorio, l’iniziativa l’iniziativa ‘Lapam per il sociale’ che si propone di donare computer completamente rigenerati alle scuole, alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Questa volta a beneficiare della donazione è stato l’Istituto comprensivo Fiorano 1, con la consegna da parte del segretario Lapam Fiorano Stefano Roncaglia di 5 computer, rigenerati e in perfette condizioni, alla dirigente scolastica del comprensivo, Simona Simola. La donazione andrà a sostenere le esigenze degli studenti dell’istituto e, in particolare, sarà utile a quelli che hanno più difficoltà e che non dispongono di un personal computer nella propria casa.

“Abbiamo accettato con piacere alla richiesta dell’Istituto e della dirigente scolastica – afferma Stefano Roncaglia -, donare computer alle scuole rappresenta un investimento sul futuro di tutti noi, sulle ragazze e sulle ragazze che si stanno formando. Siamo dunque stati molto contenti di aver potuto realizzare questa iniziativa”. Simona Simola ha ringraziato la sede Lapam di Fiorano per la donazione e ha confermato che i computer verranno utilizzati per potenziare l’aula di informatica e a favore degli studenti più svantaggiati.