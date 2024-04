Donati tre nuovi mezzi alla Pubblica Assistenza Vignola in memoria di Luciano Sirotti

All’interno degli eventi della 53^ Festa dei Ciliegi in Fiore, ieri la Pubblica Assistenza Vignola ha inaugurato tre nuovi mezzi donati da Fermo Sirotti, noto imprenditore e fondatore della Flaviker, azienda leader mondiale nel settore ceramico.

Grazie alla generosa donazione fatta in memoria del fratello Luciano, l’associazione ha potuto rinnovare in parte il parco mezzo usurato dai numerosi servizi e dal tempo, acquistando due pulmini Fiat Ducato e un Ford Transit. I mezzi saranno adibiti ai servizi socio-sanitari e saranno dotati delle più moderne tecnologie di trasporto, oltre che di due defibrillatori semi-automatici, anch’essi frutto della generosa donazione.

“La straordinaria donazione fatta dalla famiglia Sirotti è sicuramente un grande aiuto per la nostra associazione e per tutta la comunità – dichiara Stefano Barbieri presidente della Pubblica Assistenza Vignola – e ci tengo a ringraziare a nome mio e di tutti i volontari Fermo Sirotti, il quale da tanti anni a questa parte crede in noi e nei nostri valori e ci supporta con gesti concreti e generosi come questi.”

“Il ringraziamento più grosso da parte di tutta la nostra famiglia va a tutti i volontari per il lavoro che svolgono quotidianamente. Le radici della nostra famiglia sono qua a Vignola e siamo ancora profondamente legati ad essa perché questa terra ci ha dato tantissimo ed è una riconoscenza che dobbiamo a tutto il territorio.” afferma Cesare Sirotti, figlio di Fermo.

La Pubblica Assistenza Vignola è presente sul territorio vignolese da oltre 40 anni e svolge circa 11 mila servizi all’anno in tutta dell’Unione Terre di Castelli.

Al taglio del nastro, avvenuto davanti alla Chiesa Plebana di Vignola, erano presenti, oltre a numerosi volontari, anche Fermo Sirotti e la sua famiglia, la Sindaca di Vignola Emilia Muratori e Don Lorenzo.