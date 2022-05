Donati all'Ospedale di Sassuolo due strumenti per la didattica a distanza dalla sala operatoria

Florim, attraverso la Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, ha donato ai medici di Otorinolaringoiatria di Sassuolo due strumenti per la didattica a distanza dalla sala operatoria. I dispositivi, di ultima generazione, sono stati consegnati da Claudio Lucchese, Presidente Florim, nelle mani del Direttore Generale dell’ospedale, Stefano Reggiani e di Paolo Gambelli, primario del reparto.

I dispositivi “Realwear HTM-1” - sensibili a comandi vocali - permettono di documentare in diretta, con immagini statiche e video in alta definizione, le operazioni chirurgiche, in modo da dare ai medici in formazione lo stesso punto di vista del chirurgo.

Il nuovo strumento rappresenta una forma innovativa di didattica a distanza, che offre ai giovani chirurghi e ai colleghi la possibilità di visualizzare in diretta anche da smartphone o tablet, quello che accade durante l’intervento di otorinolaringoiatria. Le immagini vengono registrate e salvate in cloud restando a disposizione degli operatori sanitari anche per successive visualizzazioni.

“Questa donazione dimostra il legame e l’impegno di Florim per l’ospedale” spiega il Dr Stefano Reggiani – “e conferma l’importanza e il grande valore del percorso di collaborazione nato col progetto del centro salute & formazione, anche grazie al coordinamento scientifico e alla passione della dr.ssa Marcella Camellini. Al dr Lucchese la nostra più sentita riconoscenza per la sensibilità e la disponibilità che sempre offre nell’ascoltare e prendere in carico le esigenze dei nostri professionisti, offrendo a tutta la comunità risorse preziose per il costante aggiornamento e il miglioramento dei nostri servizi”.