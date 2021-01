Il Circolo degli Artisti ha donato cento visiere all’Otorinolaringoiatria del Policlinico

Sono state consegnate al personale sanitario dell’Otorinolaringoiatra del Policlinico di Modena le cento visiere protettive donate dal Circolo degli Artisti di Modena, di cui è presidente Giancarlo Corrado, a Lega Italiana Lotta Tumori (LILT) e Associazione Modenese La Nostra Voce. La consegna è avvenuta stamattina alla presenza di Claudio Dugoni, Presidente della LILT e della Nostra Voce. Ad accogliere i donatori, il dottor Claudio Vagnini, Direttore generale dell’AOU di Modena, il prof. Matteo Alicandri Ciufelli, direttore pro-tempore del reparto, Nadia Severi coordinatore infermieristico del reparto.

“Desidero ringraziare personalmente il Circolo degli Artisti – ha spiegato il dottor Vagnini – che in un momento storico non certo semplice per chi si occupa di cultura, arte ed eventi, ha avuto la sensibilità di pensare a noi, tramite LILT e la Nostra Voce, due associazioni da tempo impegnate a sostenere gli ospedali modenesi. Per poter tornare di nuovo a godere, tra l’altro, della cultura dobbiamo restare uniti nella lotta contro questa pandemia.”

“Le maschere protettive, che riparano il volto dal respiro e dalle goccioline di saliva – ha ringraziato il prof. Alicandri Ciufelli - sono una dotazione indispensabile per i sanitari che devono svolgere l’attività a contatto ravvicinato con il volto dei pazienti. Per questo ringrazio il Circolo degli Artisti, LILT e la Nostra Voce”.

Questa donazione è esempio tangibile di come la sinergia tra un ente che ha come scopo la diffusione e la fruizione dell’arte come stella polare e l’dea della cultura come impegno sociale, come il Circolo degli Artisti di Modena, le associazioni di volontariato che sono accanto a pazienti e famigliari e un Azienda Sanitaria da mesi ormai in prima linea contro il Covid19, possa creare un valore aggiunto per la comunità, segno della una trama civile attiva e solidale della nostra città.

“La donazione – ricorda Claudio Dugoni - è un modo concreto per aiutare e garantire la sicurezza dei sanitari e per dire loro grazie per quanto hanno fatto sinora, continuano e continueranno a fare. La LILT e l’Associazione La Nostra Voce, sono da anni al fianco dei medici e degli infermieri dell’Otorinolaringoiatria assicurando, con servizi di assistenza e supporto erogati dai volontari, l’aiuto concreto, il sostegno e la vicinanza ai pazienti affetti da tumore alla laringe. Ringrazio quindi il Circolo degli Artisti che ci ha donato il materiale che abbiamo”

La raccolta fondi che ha permesso l'acquisto delle visiere è stata fatta tra i soci del circolo stesso ed è stata finalizzata alla donazione delle visiere a LILT e Nostra Voce e quindi al Reparto Otorino del Policlinico e, poco prima di Natale, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Modena-Baggiovara. La stessa donazione era stata fatta, prima delle vacanze estive, anche al Pronto Soccorso del Policlinico.