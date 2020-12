Il Rotary Club "Muratori" dona alla Croce Rossa card per l’acquisto di generi alimentari per i più bisognosi

Il Rotary Club Muratori di Modena ha donato ai responsabili della Croce Rossa di Modena 59 Card Prepagate Conad, dell’importo ciascuna di euro 55, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Questo service di assistenza alla comunità rientra in un progetto generale del Distretto Rotary Regionale che prevede una distribuzione complessiva di card per un importo di 170.000 euro in Emilia Romagna. Il Club Rotary Muratori ha scelto la Croce Rossa di Modena per la meritevole attività di volontariato che giornalmente svolge verso le persone più disagiate.

In particolare la Croce Rossa è attiva sul territorio con numerosi servizi (dal sanitario, al sociale, all’emergenza anche alluvionale) e, in tempo Covid, si è prodigata con nuovi servizi in risposta a nuovi bisogni (ad esempio, la consegna spesa e farmaci a domicilio), ma è nel servizio distribuzione viveri che sta fornendo un servizio encomiabile al territorio, rispondendo a richieste triplicate rispetto al periodo precedente l’emergenza in corso.

L’iniziativa del Rotary Club Muratori per questo progetto di service è scaturita infatti dai numeri preoccupanti che fotografano una società con sempre più stati di bisogno; questa crisi pandemica ha creato nuove situazioni di povertà che, per quanto possibile, devono essere aiutate.

Il Rotary Club Muratori di Modena, composto da soci attendi alle esigenze della comunità, ha come finalità principale la realizzazione di service a sostegno e sviluppo del territorio. Altri progetti di assistenza sulla comunità modenese sono in fase di finalizzazione.

Croce Rossa, da parte sua, continuerà la sua opera assistenziale ai più vulnerabili e, fedele al lead recente che si è data, sarà ancora una volta “Ovunque per Chiunque”