Dalla Banca del tempo di Bomporto regali colorati per i sanitari

Cuffiette e cuori di stoffa per colorare le giornate del personale

La Banca del Tempo di Bomporto – associazione ispirata allo scambio di attività e saperi – ha donato manufatti di stoffa al personale dei nostri ospedali. La Banca del tempo ha realizzato oltre 80 cuffie in stoffa per i sanitari e 50 cuori di stoffa per abbellire i reparti.

“Abbiamo voluto raccogliere l'invito del Direttore Claudio Vagnini – ha spiegato la presidente Gabriella Veratti - ed abbiamo pensato di testimoniare la nostra gratitudine e vicinanza al personale sanitario, realizzando delle cuffie in stoffa. Sono piccoli doni realizzati col cuore nel nostro laboratorio, pensati per colorare le vostre impegnative giornate”.

I manufatti sono stati consegnati di Malattie infettive e Terapia intensiva Hub del Policlinico. “Sono davvero bellissimi – hanno commentato i sanitari – grazie”.