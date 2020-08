Sette bancali di alimenti, il dono dei tifosi del Modena all'emporio solidale Portobello

Una folta delegazione dei tifosi del Modena Calcio - Curva Montanari, gruppi Vecchie Brigate 1975, QBR 1912 e Avia Pervia - ha consegnato personalmente a Portobello ben sette bancali di generi alimentari che hanno scelto di donare all'Emporio solidale di Modena. Nelle settimane scorse avevano fatto visita all'Emporio per condividere con i volontari quali erano i generali alimentari necessari, poi hanno consegnato i pacchi.

Si tratta della terza donazione degli ultras gialloblu, impegnati per la solidarietà in questa emergenza sanitaria. Per i generi alimentari sono stati raccolti 3.500 euro. Alla campagna ha aderito anche il gruppo Vecchia Guardia 1966 ddel Modena Volley

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi mesi", hanno commentato i promotori della raccolta. Le precedenti donazioni avevano permesso di acquistare anche mascherine per i Vigili del Fuoco e la Croce Blu di Modena (2.700 euro), e altri 2.200 euro erano stati donati a sostegno della città di Bergamo.