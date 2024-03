Gli Operatori Radio Modena di Nonantola portano uova di Pasqua ai piccoli ricoverati

O.R.M. Odv Nonantola ha consegnato uova di cioccolato e materiale per colorare alla Degenza Pediatrica del Policlinico di Modena nell’ambito dell’iniziativa “Uova di Pasqua per un sorriso”. I volontari Brunella Bianchini e Giuseppe Ferriani sono giunti ieri mattina, martedì 19 marzo, accolti da una delegazione di sanitari, tra cui il prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dal dottor Giovanni Palazzi, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica e Maria Cifuni, Coordinatore infermieristico. Dopo le foto di rito, il personale ha accompagnato i volontari nella distribuzione dei doni ai bambini che li hanno accolti con gioiosa sorpresa. Operatori Radio Modena è un’organizzazione di Volontariato del Comune di Nonantola iscritta alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.

“Desidero ringraziare O.R.M. – ha affermato il prof. Lorenzo Iughetti – e tutte le realtà che l’hanno sostenuta per questo dono graditissimo che illumina di gusto e di colori queste feste pasquali. È importantissimo per i nostri bambini poter vivere questi giorni come feste anche quando devono rimanere ricoverati.”

“O.R.M, è nata il 4 Novembre 2011 dalla fusione di due Associazioni – spiega il Presidente Federico Bevini – e collabora con le Amministrazione del territorio in materia di Protezione Civile e assistenza alla popolazione in contesti emergenziali e di prevenzione. Attualmente conta un organico di una trentina di Volontari formati in diverse specializzazioni. Da oltre un decennio O.R.M., grazie ai soci fondatori, si è impegnata nel Progetto “Uova di Pasqua per un sorriso” attraverso la donazione di uova di Pasqua e materiale didattico per i piccoli pazienti della Pediatria e dell’Oncoematologia Pediatrica. Ci teniamo molto a continuare questo importante progetto per regalare un sorriso e sollievo ai piccoli pazienti ricoverati, oltre al materiale utile per le loro giornate in reparto. Un ringraziamento particolare al Supermercato Conad di Nonantola, al Supermercato Conad “Il Parco” di Via Vignolese a Modena e la “Dolcem” di Modena che hanno partecipato al Progetto donando a titolo completamente gratuito le uova di cioccolata”.