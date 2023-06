La San Nicola e Maestre Sfogline: raccolti quasi 12mila euro

Arrivano quasi 12mila euro di donazioni nell’ambito della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che l’associazione La San Nicola, assieme alle Maestre Sfogline, promuove e gestisce da 41anni, con la collaborazione del Comune di Castelfranco Emilia. Si è infatti creato dall’inizio un circuito virtuoso grazie al quale i volontari, che forniscono aiuto e collaborazione all’associazione, hanno la possibilità di ricevere contributi in varie modalità: strutture o materiali vari, aiuti finanziari per attuare i propri programmi ed iniziative.

Nello specifico grazie alla collaborazione durante la Sagra del 2022 i due principali Istituti Castelfranchesi G. Guinizelli e G. Marconi riceveranno un contributo finanziario. “Anche il ricavato delle iscrizioni del corso d’arte gastronomica ripreso a gennaio 2023, dopo il periodo che tutti noi conosciamo, viene devoluto integralmente” – commenta il Presidente della San Nicola Giovanni Degli Angeli. Il totale delle donazioni è di quasi 12mila euro (11.766,50) così divisi:

· Istituto Comprensivo Marconi euro 2.000

· Istituto Comprensivo Guinizelli euro 2.000

· Istituto Comprensivo Marconi euro 1.166,50

· Comitato Genitori Guinizelli euro 900

· Scuole Elementari Cavazzona euro 450

· Comitato genitori Marconi euro 900

· Scuola materna Paritaria

· Minime dell’Addolorata euro 450

· Associazione Edera euro 1.000

· Asilo Walt Disney euro 400

· Ass. ADMO (già consegnati) euro 2.500

“E’ sempre un bel segnale quando collaborazioni consolidate come quella tra il Comune di Castelfranco e l’Associazione ‘La San Nicola’ permettono di raccogliere e donare fondi a sostegno di chi ne ha bisogno, a maggior ragione se a ricevere i contributi sono, come in questo caso, le scuole che hanno il compito di formare i giovani del nostro territorio”, ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

In aggiunta saranno devoluti settemila euro a un Istituto tecnico colpito dall’alluvione della Romagna: l’istituto agrario “Garibaldi Da Vinci” di Cesena, che ha subito danni per diverse decine di migliaia di euro. La foto delle Maestre Sfogline all’opera postata sui social dell’associazione ha avuto migliaia di visualizzazioni. La somma raccolta deriva infatti dalla vendita dei Tortellini Tradizionali del 27/28 maggio grazie alla partecipazione di tante persone provenienti anche da regioni limitrofe.

“Ancora una volta ci siamo prontamente attivati per aiutare gli amici Romagnoli e cosa potevamo fare se non produrre e quindi vendere tortellini. Andremo nei prossimi giorni a portare la nostra solidarietà e l’assegno nella scuola di Cesena”, conclude Degli Angeli.