Covid. Contagi stabilizzati, ma reparti ospedalieri pieni all'80-90%

"Abbiamo notato una stabilizzazione dei dati negli ultimi giorni. Speriamo sia il segno di un rallentamento del passo epidemico". Lo sottolinea Raffaele Donini, assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, questo pomeriggio ai microfoni di RaiNews24. Ad oggi, il valore Rt sul territorio regionale assestato intorno all'1,4 e appare in calo.

Inoltre, spiega Donini, "siamo tra l'11 e il 12% di positivi sui tamponi e siamo a una quota intorno all'80-90% di saturazione sia dei reparti covid sia di terapia intensiva. Ma stiamo anche facendo uno sforzo enorme perchè, nel frattempo, non abbiamo chiuso l'attività programmata". In altre parole, ribadisce l'assessore, "stiamo combattendo su due fronti: da un lato contro la pandemia e dall'altro per continuare a erogare le prestazioni ordinarie. Ce la stiamo mettendo tutta".

Anche sugli accessi ai Pronto soccorso e sugli interventi del 118, aggiunge Donini, "abbiamo una situazione a macchia di leopardo, ma al momento non ci sono situazioni di criticità elevata". Insomma, in Emilia-Romagna "la sanità è robusta ma non ha risorse infinite- avverte l'assessore- quindi deve piegarsi la curva epidemica, così come auspichiamo".

(DIRE)