L'indice Rt sale a 0,94, Donini: “Ma siamo ancora da zona gialla”

I contagi salgono in Emilia-Romagna, ma ad oggi "siamo in una situazione ancora compatibile con la zona gialla", con un indice Rt che arriva a 0,94. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, intervenuto oggi in videoconferenza all'incontro di Coldiretti pensionati Emilia-Romagna.

"L'Rt è 0,94- conferma Donini- ma i numeri stanno crescendo a causa della circolazione sul nostro territorio della variante inglese, particolarmente contagiosa, e dell'aumento dei contatti derivante da 12 giorni di zona gialla. Oggi i nuovi contagi sono stati 1.500, con 1.000 sintomatici". Al momento, comunque, "siamo in una situazione ancora compatibile con la zona gialla", assicura l'assessore. Che poi aggiunge: "Vedere 10.000 morti in Emilia-Romagna è stato uno shock. Era inimmaginabile, anche solo sei mesi fa". Donini torna poi sul piano vaccinale.

"Al momento abbiamo 120 operatori sanitari che lavorano ogni giorno al vaccino della popolazione- afferma l'assessore- ma se le forniture aumentassero e ce ne fosse l'esigenza, potremmo quadruplicare la nostra efficienza arrivando a 45.000 vaccinati al giorno, dai 10.000 di oggi". Al momento comunque "stiamo andando bene- assicura Donini- il 18% dei vaccini effettuati in Italia ad oggi sono stati somministrati a cittadini della nostra regione".

