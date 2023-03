“Donne in corsa" per l'8 marzo: come cambia la viabilità durante l'evento

Prenderà il via da piazza Roma, alle 19, la tradizionale camminata non competitiva “Donne in corsa” programmata per la Giornata della donna, mercoledì 8 marzo, a cura di Uisp comitato provinciale, Interforze Modena, Croce Rossa Italiana comitato di Modena.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione stradale, già a partire dalle 15 e fino alle 21 verranno presi i necessari provvedimenti stradali, dai divieti di sosta alle deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale lungo il percorso della camminata. Anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso in base ai provvedimenti viari relativi all’itinerario.

Il percorso della manifestazione prevede, in particolare, il transito in piazzale San Giorgio, via Farini, l’attraversamento di via Emilia centro, il transito in via san Carlo, via Castellaro, piazza Grande, corso Duomo, via Emilia centro, via Rismondo, via Sgarzeria, via Manifattura Tabacchi, piazzetta dal Paltadori, calle Bondesano, corso Vittorio Emanuele (pista ciclopedonale) direzione piazza Natale Bruni, Giardini Ducali, viale Caduti in Guerra (pista ciclopedonale) in direzione via San Giovanni del Cantone, corso Canalgrande, corso Accademia e arrivo in piazza Roma.

In via Farini-largo San Giorgio è previsto un divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, così come in un tratto di via Sgarzeria