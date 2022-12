Donne over 40. Aperte le iscrizioni ai corsi “Benessere in menopausa"

Sono aperte le preiscrizioni all’edizione invernale dei corsi “Benessere in menopausa” rivolti a donne che abbiano raggiunto i 40 anni. Si tratta di 12 lezioni che prendono il via in gennaio.

La donna moderna – spiegano gli organizzatori - deve spesso sopportare ritmi frenetici e forti pressioni psicologiche, con poco tempo da dedicare a sé stessa; l'accumularsi di tensioni e stress, può però causare problemi e disturbi. In un periodo di cambiamento come la menopausa è utile potersi fermare, trovare un tempo e uno spazio dove potersi ascoltare e permettere all'energia e alle emozioni di tornare a fluire liberamente.

L’assessorato al Welfare del Comune di Modena, in collaborazione con l'associazione La Tela di Penelope, propone quindi un corso che si avvale di antiche tecniche psicofisiche orientali (yoga e qigong) che possono essere d'aiuto in presenza dei sintomi più comuni del climaterio e per il raggiungimento di un'autonomia interiore e di una maggiore serenità.

Il corso si svolge tre volte all’anno, il ciclo invernale inizia l’11 gennaio (e dura fino al 30 marzo) con le preiscrizioni che terminano il 30 dicembre. Il format è on line sul sito del Comune: www.comune.modena.it. Lunedì 9 gennaio è in programma un incontro di presentazione (ore 20.30, sala Barchetta, via Barchetta 77), al termine del quale si potrà confermare l’iscrizione. Gli altri due cicli sono previsti in primavera e in autunno. Per il corso invernale di 12 lezioni è previsto un contributo di 120 euro. Gli altri due cicli, di otto lezioni, hanno un costo di 80 euro.

Il programma prevede tecniche di respirazione e rilassamento, esercizi di controllo della postura, per lo scioglimento delle articolazioni e il rafforzamento della colonna vertebrale, tecniche per mitigare ansia e depressione, esercizi per il riequilibrio ormonale e la sessualità.