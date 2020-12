Duecento strenne di solidarietà: il dono del Lions Club di Castelnuovo Rangone

Duecento pacchi natalizi per le famiglie in difficoltà. È questo il regalo di Natale del Lions Club di Castelnuovo Rangone. Un’iniziativa concreta per esprimere vicinanza alle comunità di Castelnuovo e Montale, che anche durante le festività dovranno convivere col virus e saranno chiamati a rispettare le misure necessarie per contenerne la diffusione.

Non essendoci le condizioni per organizzare il Pranzo dell’Amicizia, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, i Lions hanno scelto di donare ai castelnovesi 200 pacchi natalizi contenenti panettone, cioccolatini e spumante, cento destinati all’associazione L’Abito di Salomone e gli altri cento alla parrocchia di Montale, che a loro volta li distribuiranno alle famiglie del territorio che hanno più bisogno.

La consegna si è svolta ufficialmente lo scorso 2 dicembre nella Sala del Consiglio di Castelnuovo, alla presenza del Sindaco Massimo Paradisi: una delegazione del Lions Club di Castelnuovo Rangone, guidata dal Presidente Raffaele Bruni, ha affidato le strenne natalizie alla Presidente de L’Abito di Salomone Cristina Barbolini e al Parroco di Montale don Andrea Gianelli.