Il noto neuroradiologo Marco Pastore Trossello entra nello staff della Casa di Cura Fogliani

Vanta una carriera sviluppata all’estero e in Italia. Ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse strutture sanitarie, tra cui l’ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna

Si rafforza ulteriormente lo staff di specialisti che collaborano con l’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena. In questi giorni il noto neuroradiologo Marco Pastore Trossello è infatti entrato a far parte dell’équipe di cui si avvale la storica struttura sanitaria con sede in via Lana. Il dottor Pastore Trossello ha sviluppato la sua carriera lavorando sia all’estero, in particolare in Francia, sia in Italia, ricoprendo ruoli di primo piano all’interno di diverse realtà sanitarie, tra cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna dove ha diretto la struttura di Neuroradiologia diagnostica e interventistica.

L’accordo di collaborazione con lo specialista di origini bolognesi si inserisce nel percorso di potenziamento dell’offerta, sia qualitativa che quantitativa, di esami diagnostici in ambito radiologico che ha portato l’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani a installare recentemente nuove attrezzature destinate all’esecuzione di esami specialistici.

Punta avanzata del rilevante investimento è, in particolare, una risonanza magnetica di ultima generazione che pone la Casa di Cura all’avanguardia, non solo a livello provinciale. La nuova apparecchiatura, l’unica sul mercato mondiale a impiegare un innovativo tipo di magnete, pressoché senza elio, consente di ottenere positivi effetti per la sicurezza dei pazienti, del personale e dell’ambiente. Unito ad una elettronica molto potente, e al tunnel più largo (70 cm) e più corto (circa 150 cm), permette di effettuare esami di minore durata, più precisi e meglio accettati anche dai bambini e dai pazienti claustrofobici.

Il dottor Marco Pastore Trossello va ad affiancare un gruppo di esperti radiologi, con specializzazioni che si integrano tra loro, fra i quali spiccano i nomi di Paolo Carpeggiani, Mauro Marchetti, Emilio Cerofolini, Amedeo Leoni.