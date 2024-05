Il dottorato honoris causa in “Clinical and Experimental Medicine” al Prof. Paul K. Whelton

Unimore ha conferito questa mattina il Dottorato di ricerca honoris causa in “Clinical and Experimental Medicine (CEM) - Medicina Clinica e Sperimentale” al Prof. Paul K. Whelton, figura di rilievo internazionale nel campo dell'epidemiologia e della prevenzione dell'ipertensione.

La cerimonia è iniziata con il saluto del Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro, a cui è seguita la lettura delle motivazioni da parte del Prof. Michele Zoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, che ha illustrato le ragioni che hanno portato alla scelta del Prof. Whelton per questo prestigioso riconoscimento. Successivamente, il Prof. Marco Vinceti, Ordinario di Igiene Generale ed Applicata e Direttore del Corso di Dottorato in Clinical and Experimental Medicine, ha presentato l’illustre dottorando con un excursus dettagliato del suo impressionante percorso accademico e professionale.

Il conferimento dell’onorificenza al Prof. Whelton è stato proposto dai Proff. Marco Vinceti, Giuseppe Boriani e Tommaso Filippini, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, e approvato all'unanimità dal Consiglio dello stesso Dipartimento.

Le motivazioni della proposta, lette dal Prof. Michele Zoli, mettono in evidenza l'eccezionale caratura scientifica del Prof. Whelton, il suo ruolo pionieristico nell'epidemiologia e nella prevenzione dell'ipertensione, e il suo significativo contributo alla ricerca internazionale. Il Prof. Whelton, tra le altre cose, è stato Principal Investigator di importanti studi come il Trial of Hypertension Prevention (TOHP) e il Trial of Nonpharmacologic Intervention in the Elderly (TONE), e ha coordinato il Comitato dell’American College of Cardiology e dell’American Heart Association per la stesura delle attuali linee guida per la prevenzione, diagnosi e trattamento dell’ipertensione.

Dopo la consegna del titolo il Prof. Whelton ha tenuto la Lectio Magistralis “High Blood Pressure: A Worldwide Challenge that requires a New Approach to Prevention, Treatment, and Control”.

“Il conferimento del dottorato honoris causa al Prof. Paul K. Whelton – commenta il Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - è motivo di grande soddisfazione per la nostra Università. Il Prof. Whelton ha contribuito in modo determinante alla comprensione dei meccanismi dell'ipertensione e alla definizione di strategie di prevenzione efficaci. I suoi studi, riconosciuti a livello internazionale, hanno influenzato profondamente le linee guida cliniche e la pratica medica globale. Le sue ricerche sul controllo della pressione arteriosa e sugli interventi non farmacologici hanno fornito nuove prospettive per la gestione di questa condizione e hanno contribuito a migliorare la salute cardiovascolare in tutto il mondo. Onoriamo quindi col titolo di dottore un grande medico e un grande ricercatore, che ha saputo coniugare l’attività ricerca con l’attività didattica, normativa e divulgazione, sintesi d’eccellenza delle funzioni qualificanti l’essenza stessa dell’Accademia e dei valori cui Unimore intende ispirare l’intera propria attività.”

“Concedere al Prof. Paul Whelton della Tulane University di New Orleans il titolo di dottore di ricerca in Clinical and Experimental Medicine Unimore – affermano i professori Zoli, Vinceti, Boriani e Filippini - è una straordinaria opportunità didattica, scientifica e di condivisione con la comunità nella quale l’Ateneo opera. Se oggi infatti abbiamo strumenti potenti per la prevenzione, la diagnosi precoce e il controllo dell’ipertensione lo dobbiamo in larga parte al lavoro di ricerca sperimentale nella popolazione promosso in decenni di attività dal gruppo del Prof. Whelton, nonché alla sintesi da lui effettuata dell’intera evidenza scientifica sull’argomento, anche su incarico delle più prestigiose istituzioni scientifiche e professionali del mondo. L'impatto dei suoi studi sull'epidemiologia dell'ipertensione è testimoniato dalle numerose citazioni e dall'applicazione pratica delle sue scoperte. Proprio per questi motivi siamo davvero lieti di consegnare al Prof. Whelton questa onorificenza, nella certezza che il suo contributo continuerà a ispirare e guidare la comunità scientifica e medica verso nuovi traguardi.”

Paul Whelton è nato e cresciuto a Cork, in Irlanda, dove si è laureato in Medicina presso l’University College di Cork. Successivamente si è formato in medicina interna e nefrologia presso l’Università Johns Hopkins di Baltimora, USA. Ha condotto numerosi studi negli Stati Uniti e in altri paesi sulle cause e fattori di rischio e la prevenzione dell’ipertensione e in generale dell’incremento dei livelli pressori, sul legame tra ipertensione e malattie cardiovascolari e renali, e sulle strategie più efficaci per la prevenzione e per il trattamento dell’ipertensione. È stato coordinatore dei grandi studi sperimentali (trials) condotti negli Stati Uniti sulle cause e il trattamento dell’ipertensione, il Trial of Hypertension Prevention (TOHP, Phases I and II), il Trial of Nonpharmacologic Intervention in the Elderly (TONE), l’Antihypertensive and Lipid-Lowering to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), e il Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT).

È ‘primo autore’ delle principali linee guida internazionali di pratica clinica sulla pressione arteriosa, delle più recenti (nonché delle più antiche) linee guida statunitensi per la prevenzione dell’ipertensione e il trattamento dell’ipertensione, nonché delle analoghe linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ha collaborato ampiamente con ricercatori di tutto il mondo. I suoi contributi sono stati riconosciuti con premi e riconoscimenti dall’American Heart Association, dalla US National Kidney Foundation, dal governo irlandese e numerose altre istituzioni. Nel contesto di un’attiva carriera di ricerca e insegnamento, ha ricoperto il ruolo di Preside della Scuola di Sanità Pubblica e della Facoltà di Medicina, di Rettore di un centro medico, di Presidente/Amministratore delegato di un grande sistema sanitario accademico statunitense, ed è attualmente Presidente della Lega Mondiale per l’Ipertensione. Nella Tulane University il Prof. Whelton ricopre il ruolo di Show Chwan Chair in Global Public Health.