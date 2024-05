Sacchi per la differenziata porta a porta, dove ritirarli gratuitamente a Modena a maggio

Prosegue a Modena, in parrocchie e polisportive, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta. Anche nel mese di maggio, ogni sabato mattina dalle 9 alle 13, saranno infatti attivi gli infopoint allestiti dal Gruppo Hera dove i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi ambientali e ritirare le dotazioni necessarie per differenziare correttamente plastica e carta.

Di seguito l’elenco completo:

4 maggio: Parrocchia San Paolo in stradello Del Luzzo 130, Polisportiva Cognentese in via Tonini 5.

11 maggio: Polivalente San Damaso in stradello Scartazzetta 53, Polisportiva Union 81 Portile in via Tincani e Martelli 140.

18 maggio: Polisportiva 4 Ville in via Barbolini 9, Polisportiva Madonnina in via Don Pasquino Fiorenzi 135.

25 maggio: Polisportiva Gino Nasi in via Tarquinia 55, Polisportiva Forese Nord in strada Albareto 586.