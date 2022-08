Presidi fissi e mobili a Castelfranco e nelel frazioni, dove trovare la Polizia Locale

Dallo scorso 28 maggio è attivo il pro getto sperimentale della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, nato per ascoltare i cittadini e dare loro la possibilità di esprimere eventuali problematiche. Al nuovo presidio fisso di Piumazzo, inaugurato il 2 giugno 2022, si aggiungono, quindi, gli uffici mobili che hanno dato copertura alle frazioni di Cavazzona, Riolo, Rastellino e Manzolino.

Fino a dicembre i cittadini, in particolar modo quelli che hanno più difficoltà negli spostamenti, avranno la possibilità di interagire direttamente con gli agenti nelle loro frazioni.

“ Siamo partiti con questo progetto a fine maggio - dice il comandante della Polizia Locale Augusto Cesare Dinapoli - con l’obiettivo di aumentare il presidio del territorio, dando a tutti la possibilità di esprimere problematiche o preoccupazioni, facendo pochi passi con la speranza di creare un legame sempre più forte tra Polizia Locale e cittadini per un bene collettivo.

Fino ad ora siamo più che soddisfatti dei risultati ottenuti per questo, da gennaio, il servizio di copertura continuerà con alcune modifiche su luoghi ed orari di cui presto i cittadini verranno informati”.

I turni del servizio di prossimità nelle frazioni partono di lunedì mattina a Cavazzona, dalle 10 alle 12 con l’ufficio mobile situato presso il parcheggio del Centro Civico “Gaetano Campagnoli e ai Martiri di San Ruffillo” , tra via Emilia Est e via Cassola di Sotto.

Mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 l’ufficio mobile si trova a Riolo presso la chiesa parrocchiale di San Pietro, in via Salvioli 12 e a Rastellino presso la Chiesa di Santa Maria della Neve, in via Enrico Toti 32.

Infine, il venerdì dalle 10 alle 12, la postazione mobile si sposta in piazza Clelia Barbieri a Manzolino.

A questi si aggiungono le due aperture settimanali del presidio fisso di Piumazzo, in via dei Mille 58, che riceve i cittadini il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18.