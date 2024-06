Sacchi Hera per il porta-a-porta, i primi 30 negozi in cui è possibile ritiriarli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E’ partita oggi, lunedì 17 giugno, a Modena la nuova modalità di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in tabaccherie, edicole ed altri esercizi commerciali. La novità, annunciata nei giorni scorsi dal Comune di Modena e dal Gruppo Hera, rappresenta un ulteriore passo avanti nel complesso processo di riorganizzazione dei servizi ambientali della città che ha coinvolto in poco tempo oltre 100 mila utenze, necessario per adeguarsi agli standard di sostenibilità richiesti a livello europeo: in circa un anno e mezzo Modena ha raggiunto il 78% di raccolta differenziata sfiorando l’obiettivo posto dalla Regione Emilia Romagna che, per le città capoluogo, prevede il 79% entro il 2027.

Come funziona: presenta la Carta Smeraldo al negoziante e ritira la dotazione annuale di sacchi

Gli esercizi commerciali aderenti sono abilitati a consegnare solo i sacchetti per carta, plastica/lattine e organico che possono essere ritirati gratuitamente dai cittadini. Sono già 34 le attività, identificabili grazie a una specifica vetrofania, autorizzate alla distribuzione nel territorio comunale: basta presentarsi in negozio muniti di Carta Smeraldo per ottenere la dotazione annuale di sacchetti collegata all’utenza.

Per il ritiro del “primo kit” (che comprende anche Carta Smeraldo e bidoncino) e per la sostituzione di tessere e contenitori smarriti o danneggiati è invece necessario rivolgersi allo sportello clienti Hera.

Dal 1° luglio, infine, chiuderanno le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 e del mercato Albinelli: i negozi aderenti saranno quindi gli unici punti di distribuzione dei sacchi. Contestualmente saranno disattivati i numeri telefonici di Casa Smeraldo e gli indirizzi mail tecnici dedicati alla trasformazione dei servizi. Per tutte le informazioni rimangono attivi il numero telefonico del Servizio Clienti 800 999 500 e l’App il Rifiutologo.

L’elenco dei primi 34 negozi aderenti

Edicola Commonline in via Albareto 657, Tabaccheria Sogni Di Carta in via Giardini 1011/1013, Edicola Canalchiaro in Corso Canalchiaro 43/A, Free'n'joy Crea in via Rua Muro 51, Edicola del Mercato Albinelli in via Albinelli 13, Edicola Largo San Giorgio 95/A, Edicola Cognento in via Luvini 5, Gruppo Acquisto Solidale Acli in viale Caduti in Guerra 192, Bar Stadio in viale Monte Kosica 85/A, Tabaccheria Cherif in viale Storchi 411, cartoleria tabaccheria Balugani in via Emilia Ovest 476, Martinelli Modena in viale Menotti 84, tabaccheria Il Quadrifoglio in via Scarlatti 161, tabaccheria Gianna in via Cimarosa 117, L'Edicola Di Trudy in via Cassiani 121, Edicola Viale Verdi in viale Verdi 74, edicola in viale Caduti sul Lavoro 75, L'Edicolaio in via Respighi 253, edicola cartoleria Monari in via Mar Tirreno 186, tabaccheria Re Mida in viale Menotti 246, Tabaccheria Riv.204 centro commerciale Torrenova in via Nonantolana 685/G, tabaccheria Vento in via del Perugino 2/4, Tabaccheria Ennio e Renata in via Viterbo 46, Tabaccheria Nuova EuroJolly in via Araldi 248, edicola Il Grillo Parlante in via Vignolese 828, edicola in viale Muratori 74, edicola Rosselli in via F.lli Rosselli 148, Edicola Sara in via Giardini 265, Edicola Monia in via Wiligelmo 71, Edicola Giulietta in via Cattaneo 16, tabaccheria in via Giardini 762, Alimentari Magazin in via Vignolese 1509, tabaccheria Viola in via Delle Suore 88/A, bar tabaccheria Pelloni in strada Villanova 454.

​La lista dei punti di distribuzione è consultabile sul sito del Gruppo Hera e sull’App Il Rifiutologo

La nuova modalità di distribuzione dei sacchi ha l’obiettivo di garantire un servizio di consegna più capillare e di andare incontro alle esigenze dei cittadini: l’elenco dei punti di consegna, che sarà implementato e aggiornato periodicamente, è consultabile sul sito www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente (nella sezione La raccolta nel tuo comune Modena) e sull’App Il Rifiutologo. E’ possibile chiedere informazioni anche telefonando al Servizio Clienti 800 999 500.