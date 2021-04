Si riparte con un giallo rafforzato: dal 26 aprile ristoranti aperti la sera. Resta il coprifuoco

Regioni: solo la Campania "promossa" in zona arancione

Ristoranti, palestre, piscine, cinema e spettacoli dal vivo. Dalle Regioni, tuttora divise in zona rossa e zona arancione, arrivano le proposte per le riaperture, e le attività guardano al mese di maggio per la ripartenza. Mario Draghi oggi in conferenza stampa illustra il cronoprogramma per riaprire l'Italia. Il governo ragiona attorno all'ipotesi di cominciare in quella data un processo di graduale riapertura per portare l'Italia fuori dal lockdown. Il processo, numeri dell'epidemia permettendo, si concluderà in autunno ma il passaggio tra maggio e giugno sarà quello decisivo. Già a maggio scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. Spingono per riaperture ampie le Regioni ma anche pezzi della maggioranza. Intanto l'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo dallo 0.92 della scorsa settimana. In zona rosa rimarranno Valle d'Aosta, Sardegna, Campania e Puglia e rischia di finirci pure la Sicilia. Ma oggi tutti gli occhi sono puntati su Draghi e sulle sue parole riguardo alle riaperture.