Marano sul Panaro, Alberico Dragoni è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

Il Luogotenente Alberico Dragoni dal 31 maggio è Comandante della Stazione Carabinieri di Marano sul Panaro. 40 anni, originario delle Marche, in possesso della maturità linguistica, si è arruolato nell’Arma nel 1992 e dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali (adesso Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri) ha prestato servizio in provincia di Catania sino al 2001. Trasferito nella provincia di Forlì Cesena è stato prima addetto e poi comandante della Stazione di Corniolo. Nel 2008 è passato all’Aliquota Operativa di Bologna Borgo Panigale e dal 2016 presso la Stazione di Reggio Emilia. In ultimo, dal 2017 ha svolto il suo incarico presso la Tenenza di Vignola. Nel corso degli anni ha partecipato anche ad alcune missioni all’estero in Eritrea e nel Congo.

Subentra al Luogotenente C.S. Sergio Mazzitelli, dal 30 maggio in congedo. Il Comandante Provinciale, Col. Marco Pucciatti, nel salutare e ringraziare il Comandante uscente per il servizio svolto, ha augurato al Luogotenente Alberico Dragoni un buon lavoro al servizio dei cittadini di Marano sul Panaro