Al Drive Through coi teletubbies e supereroi per sostenere i bambini durante il tampone molecolare

Arriva anche ai Drive Through di Modena e di Carpi il progetto che vede sanitari, volontari e associazioni impegnati nell’animazione per i bambini che effettuano il tampone molecolare alla quale si accompagna una donazione di una matita colorata.

I sanitari infatti si vestono da teletubbies o da personaggi fantastici e distraggono così i più piccoli nel momento più difficile. Il progetto partito a Pavullo a marzo dall’idea dell’infermiere Ivan Lineti per far affrontare il tampone ai suoi figli, è poi giunto a Fiorano Modenese e a Vignola. “I bambini cambiano davvero faccia quando vedono i personaggi, dichiara Ivan.”

Il progetto continua con la partecipazione del Team Enjoy guidato dal presidente Nicola Ortugno e con il contributo di esercizi commerciali locali, privati e operatori sanitari. A Carpi importante anche la partecipazione dell’associazione locale Buondomani Aps con la presenza del presidente Marco Borsari. L’organizzazione e il coordinamento sono affidati a Davide Nostrini, studente di biotecnologie mediche e da tempo impegnato nel mondo associazionistico e amministrativo.

“Il ringraziamento va alle associazioni e all’azienda USL di Modena che da sempre è vicina ai progetti proposti. Con I dirigenti e i direttori dell’azienda come il Dottor Andrea Spanò e le Dottoresse Ascari e Buonaccorso ho trovato subito grande disponibilità per organizzare il servizio questa mattina. Un particolare ringraziamento agli infermieri e operatori del 118 e dei drive che hanno dato piena disponibilità a partecipare, come Giorgia Tollari, Alessia Generali e tanti altri. Nelle prossime settimane raggiungeremo i drive di Castelfranco e Mirandola e ci piace pensare che saremo la prima provincia ad avere questo servizio in ogni centro”. Ad oggi sono state consegnate circa 1600 matite e sono state svolte 7 giornate di animazione in poco meno di un mese.