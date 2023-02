"Consumo di droga al parco Divisione Acqui", FdI chiede di intervenire

"Ci hanno riferito di come la parte centrale del parco di via Divisione Acqui, alla sera, sia totalmente utilizzata per l’assunzione di stupefacenti. Addirittura i tavoli, insieme alle panchine (che dovrebbero fungere da appoggio per le attività all’aperto) vengono utilizzate per dormire da chi, completamente drogato, non riesce nemmeno a stare in piedi. Abbiamo trovato pipe utilizzate per l’assunzione di crack a pochi metri dai giochi dei bambini."

A riferirlo è il Presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini, che rincara la dose: "Molti residenti ci raccontano di molestie subite da parte di tossici che chiedevano sigarette o soldi e proprio a seguito di questi episodi ci è stato evidenziato come si cerchi di non attraversare mai il parco alla sera e di come sia più sicuro utilizzare solo una parte di esso, quella più illuminata".

Un altro tema del parco è quello che riguarda la parte tecnicamente riservata per lo sguinzagliamento dei cani: "I proprietari, a seguito del danneggiamento della recinzione, hanno più volte segnalato chiedendo la sostituzione della stessa così da poter liberare i cani in totale sicurezza, salvo poi, dopo non aver ricevuto nessuna risposta ripararla in autonomia e a proprie spese. Oltre il danno la beffa di dover frequentare un parco avendo paura per la propria incolumità e pagando per risistemare un bene pubblico sostituendosi, di fatto, ad un’Amministrazione sempre meno attenta", attacca Negrini.

Fratelli d’Italia chiede che siano effettuati "controlli volti ad identificare e allontanare gli sbandati che frequentano il parco" e che sia aumentata l’illuminazione, "dato che anche nelle ore serali il numero di persone che frequentano la zona è alto"

"Continueremo a recarci nei parchi è quello di fare luce sullo stato reale di molte aree. E' facile intuire che a breve le aree verdi saranno frequentati da famiglie, anziani e bambini ed è proprio per questo che la sicurezza e l’ordine devono essere la normalità e non l’eccezione", conclude Negrini.