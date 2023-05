Due poetesse modenesi premiate nella competizione letteraria “L'arte in versi”

Il concorso "L'Arte in Versi” è noto per promuovere la creatività letteraria e per riconoscere le migliori opere poetiche e oltre ai premi da podio afferenti alle varie sezioni di partecipazione, assegna annualmente dei Premi Speciali (fuori concorso) rispettivamente "Alla Carriera”, “Alla Cultura" e "Alla Memoria”