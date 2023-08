Etichetta "Easy Tag" contro i furti di biciclette, sei appuntamenti nelle frazioni di Mirandola

All’interno delle iniziative racchiuse nella Settimana Europea della Mobilità (16-22 Settembre) il Comune di Mirandola rende noto di aver scelto di rilanciare la partecipata iniziativa denominata Easy Tag.

Mirandola si conferma Città sempre più ciclabile e attenta alla sicurezza, riproponendo – dedicandolo ai territori frazionali – il sistema di marcatura denominato “Easy Tag”. Una marcatura veloce, per nulla impattante sul mezzo e completamente gratuita che ha già dimostrato – in questi primi mesi - di possedere uno sperato effetto deterrente in materia di furti, facilitando contestualmente l’attività delle forze dell’ordine nel tracciamento e, nei casi di ritrovamento della bicicletta o del monopattino rubati, di riconsegna al legittimo proprietario.

La marcatura consiste nella semplice applicazione di un’etichetta indelebile – impossibile da rimuovere se non grattandola via - con annesso QR code, utile agli operatori della Polizia Locale e delle forze dell’Ordine d’istanza sul territorio per rintracciare il legittimo proprietario in caso di furto e di successivo ritrovamento.

Appuntamenti nelle frazioni:

Lunedì 18 Settembre: 8.30-10 (Tramuschio, Via Fila n°7); 10.30-12.30 (Quarantoli, via Punta, intersezione via Valli)

Martedì 19 Settembre: 9.30-10.30 (Gavello, Via Valli intersezione via Fiorano in prossimità dell’ufficio postale); 10.30-12 (San Martino Spino, Via Valli, intersezione Piazza Airone)

Mercoledì 20 Settembre: 9.30-10.30 (Crocicchio Zeni, via Forna intersezione via Dosso); 10.30-12.30 (San Giacomo Roncole, SS 12 prossimità ufficio postale)

Giovedì 21 Settembre: 9.30-10.30 (San Martino Carano, Via San Martino Carano in prossimità della Chiesa)

Venerdì 22 Settembre: 10.30-12.30 (Mortizzuolo, Via Imperiale zona parcheggio/giardini)

Sabato 23 Settembre: 9.30-12.30 (Cividale, Viale Gramsci, intersezione via Bering)

Sei appuntamenti preziosi contraddistinti dall’ un punto informativo che vedrà impegnati gli operatori della Polizia Locale a disposizione sia per “targare” il proprio mezzo ma anche solamente per fornire info. Qualora si voglia procedere con la targhettatura basterà presentarsi presso l’apposito punto di ritrovo minuti Basterà arrivare con il mezzo e un documento d’identità valido. L'operazione di marcatura è gratuita e lo sarà sempre.

“Mirandola crede fortemente nella tutela della proprietà e alla lotta ferma nella piaga dei furti di biciclette. Bici e Monopattini infatti - oltre ad essere un prezioso strumento per gli spostamenti, contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti - sono altresì esposti maggiormente al rischio di furto in considerazione della mancanza di una reale immatricolazione che tuteli il possessore. Per questa ragione e in virtù delle oltre 500 taghe apposte nel doppio appuntamento organizzato nel capoluogo – prosegue l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – abbiamo scelto di riproporre l’iniziativa mettendo a disposizione gratuitamente un sistema ha già dimostrato di saper sconfortare i malintenzionati – più facilmente smascherabili - oltre che semplificare le operazioni di restituzione a legittimo proprietario in caso di ritrovamento del mezzo sottratto”.

“Estendere iniziative ed eventi coinvolgendo i territori frazionali rappresenta uno dei punti programmatici che questa amministrazione intende perseguire sino alla fine del mandato – commenta l’Assessore al territorio Fabrizio Gandolfi – All’interno delle numerose attività organizzate in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, abbiamo voluto rendere tutte le frazioni ancor più coinvolte. Sicurezza e coinvolgimento del territorio: due obiettivi che questa Giunta intende perseguire sino al prossimo 30 Giugno”.