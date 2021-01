Arte e motrori, Bernie Ecclestone compra 25 opere sulla storia del Cavallino

“The Sporting Legacy”, la collezione di 25 opere d'arte originali che celebrano la Ferrari e la sua storia, e' stata acquistata dall'ex amministratore delegato della Formula 1 Bernie Ecclestone. La serie di opere, firmata dall'artista Mark Dickens in collaborazione con il fotografo di F1 Keith Sutton, rappresenta in sostanza “tutto ciò che è Ferrari”.

Per dirla con Ecclestone, "non ho resistito all'opportunita' di acquisirla per la mia collezione privata: conosco bene sia Mark sia Keith e sono sempre stato colpito dalla loro professionalità". Nel lavoro di Sutton, in particolare, più di 129 citazioni scritte a mano da parte di piloti e appassionati del Cavallino rampante sono state trasferite su 25 opere d'arte, ottenendo "una collezione unica, contemporanea e storica di arte Ferrari".

(DIRE)