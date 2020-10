Ecografie a letto, Pfizer dona un palmare all'Ospedale di Sassuolo

Un palmare touch screen, dotato di sonda ecografica, per eseguire eco-color-doppler addominali e toracici direttamente al letto del paziente ricoverato. La nuova dotazione strumentale di ultima generazione, del valore di 6 mila euro, è stata donata da Alleanza Pfizer-BMS, la più grande società del mondo nel settore della ricerca, della produzione e commercializzazione di farmaci, all’Ospedale di Sassuolo. L’ecografo portatile hi-tech è stato consegnato al reparto di Medicina Interna, che lo utilizzerà per la diagnosi, in tempi sempre più rapidi, di patologie toraciche e addominali, e delle malattie trombo-emboliche.

“L'ecografia – spiega il Dr. Stefano Pederzoli, Direttore della Medicina Interna dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. – è al giorno d'oggi un inestimabile strumento di lavoro nella gestione clinica del paziente internistico. In particolare, l'ecografia bed side, ovvero eseguibile al letto del paziente, è uno strumento diagnostico molto prezioso per la sua affidabilità e rapidità. Non solo permette di eseguire singoli esami mirati, senza spostare i pazienti, ma anche di ripeterli in caso di peggioramento clinico o nel follow-up, con facilità. Ringraziamo quindi Pfizer per questa importante donazione, che ci permette di eseguire eco-color-doppler facilitando il lavoro degli operatori e diversificando la sua possibilità di utilizzo anche in ambito ambulatoriale e per consulenze richieste da altri reparti dell'ospedale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo ecografo permette di verificare e valutare informazioni dettagliate sugli organi addominali e toracici e sull'apparato vascolare periferico, ma anche di eseguire piccole manovre interventistiche come il drenaggio di liquido pleurico o addominale e il posizionamento di cateteri venosi centrali e/o periferici.