Ecosistema urbano, lo smog affossa l'Emilia-Romagna. Modena fanalino di coda

Strada in salita per le città italiane segnate negli ultimi 30 anni da una crescita lenta e troppo altalenante rispetto al tema della sostenibilità e dove le emergenze urbane, nonostante lievi miglioramenti, restano più o meno le stesse: smog, trasporti, spreco idrico, numero di auto circolanti. È quanto emerge in sintesi da Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione.

A rallentare la crescita sostenibile delle città sono stati interventi troppo a compartimenti stagni che non hanno permesso quell’accelerazione che invece serviva alle aree urbane, in cui oggi si concentra una sfida cruciale. E così accanto ai lenti e progressivi miglioramenti come l’aumento della percentuale di raccolta differenziata (dal 4,4% in media del ‘94 al 62,7% nel 2022 ma solo in alcuni capoluoghi) e delle piste ciclabili (passate da una media di 0,16m equivalenti/100 abitanti nel ‘98 a una media di 10,59m equivalenti/100 abitanti nel 2022); in questi 30 anni non sono mancati stalli e ritardi. Nessun miglioramento, ad esempio, per il tasso medio di motorizzazione dei comuni capoluogo italiani che si conferma, come trent’anni fa, a livelli tra i più alti d’Europa: 66,6 auto ogni 100 abitanti; è cresciuta la produzione complessiva di rifiuti (passando da una media pro capite di 455 kg/anno del ‘94 a 516 kg/anno nel 2022), e il trasporto pubblico è ancora lontano dalle medie europee ed è passato da 97 viaggi pro capire all’anno nel ’95 ai 65 viaggi pro capire all’anno nel 2022.

La classifica 2023 in Emilia-Romagna

Una classifica pressoché invariata rispetto all’anno precedente quella della sostenibilità ambientale dei capoluoghi di provincia Emiliano-Romagnoli, ma con qualche eccezione: sebbene il podio si confermi capeggiato da Reggio Emilia, Forlì e Rimini, Ravenna cede il testimone di fanalino di coda a Modena, già penultima nella scorsa edizione, che scende di tre posizioni nella classifica nazionale. In generale, sebbene si veda un complessivo miglioramento in percentuale per ogni città, 6 capoluoghi hanno perso posizioni sulla classifica nazionale.

Scendendo nel dettaglio dei 19 indicatori che compongono la classifica, i dati sulla qualità dell’aria non sono per niente rassicuranti: scarsa la qualità dell’aria a Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia nel 2022 in relazione con le linee guida UE e OMS. Insufficienza invece per Bologna, Forlì e Ravenna. Rimini l’eccezione dentro i parametri della sufficienza.

Inverso il quadro sui rifiuti, che vede 7 dei 9 capoluoghi con una soglia di raccolta differenziata oltre il 65%, con in testa Ferrara (87,6%), Reggio Emilia (81,9%) e Parma (81,9%). In fondo Bologna (62,6%) e Modena (61%), che sappiamo però essere risalite con il nuovo modello porta-a-porta negli ultimimesi

Sul quadro della mobilità, l’Emilia-Romagna in generale è seconda per incidentalità stradale secondo i dati ISTAT 2020, con 11.692 incidenti, 223 morti e 15.096 feriti. Secondo i dati ACI/ISTAT Bologna nel 2022 registrava un tasso di incidentalità in aumento del +10% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia con 40,46 m eq di piste/100 abitanti.

Il focus su Modena

La nostra città si colloca al 52esimo posto della graduatoria nazionale, con un punteggio di 58,47%. Una situazione di "metà classifica" che è il frutto della media di diversi fattori, alcuni molto positivi come ad esempio la dotazione di verde pubblico e altri decisamente negativi, legati come detto soprattutto alla qualità dell'aria.

Più nello specifico, vale la pena evidenziare che Modena conta un numero elevato (82) di sforamenti giornalieri dei limiti di ozono e una media (33 μg/mc) tra le più alte d'Italia dei valori medi di polveri sottili PM10. I consumi idrici risultano piuttosto ridotti, così come la dispersione dalla rete acquedottistica, che però è preoccupante in valori assoluti (33%) come per il resto del Paese.

Molto elevata la produzione di rifiuti urbani (660 chili per abitante) mentre il dato di raccolta differenziata ferma al 61% per il 2022 tradisce il repentino miglioramento che si è vissuto nel corso dell'ultimo anno solare.

Gli indicatori del trasporto pubblico si collocano nella media, mentre la presenza di aree pedonalizzate (23mq per abitante) è decisamente ridotta. Piuttosto elevata la quantità di piste ciclabili, con un piazzamento nella top 10 nazionale. Fiore all'occhiello resta la presenza di alberi, 117 ogni 100 abitanti, dato ineguagliabile da tutti gli altri capoluoghi. Per contro Modena è solo ventesima per verde pubblico fruibile nell'area urbana.

Il commento di Legambiente

“A fronte degli esempi virtuosi presentati, è evidente la necessità di ampliare l’adozione di buone pratiche in modo sempre più diffuso all’interno del territorio nazionale e, nello specifico, in Emilia-Romagna - conclude Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna. - A partire dal modello della città 30, che oltre a Bologna è in corso di attuazione anche in altre città della nostra regione, occorrono politiche a misura di cittadino per favorire il cambiamento del modello di mobilità per le persone, dagli investimenti in infrastrutture per la mobilità sostenibile fino alle sperimentazioni per promuovere l’adozione di nuove abitudini. L’esperienza delle cartiere Burgo di Marzabotto ci consegna un esempio di riqualificazione urbana che deve essere promosso per recuperare spazi per le nostre città senza consumare suoli agricoli e naturali e che, allo stesso tempo, deve aiutarci a capire come recuperare gli spazi urbani può essere un processo che tenga al centro la qualità della vita e l’accessibilità da parte dei cittadini e la qualità ambientale: occorre però un ruolo forte della parte pubblica per guidare queste trasformazioni, come sottolineato nel corso del dibattito dal Prof. Romeo Farinella. Continua ad essere fondamentale, dall’altro lato, la salvaguardia del suolo: non abbiamo semplicemente la necessità di garantire spazio per le colture agricole, ma anche di conservare le funzioni che il suolo stesso svolge per l’ambiente, gli ecosistemi e le comunità umane, chiamate servizi ecosistemici, come sottolineato da Fabrizio Ungaro del CNR.”