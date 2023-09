Educazione ambientale: al via i progetti di Hera per i giovani

A pochi giorni dal rientro in classe, anche il Gruppo Hera si prepara con entusiasmo a tornare nelle scuole di ogni ordine e grado con i progetti di educazione ambientale e di divulgazione scientifica de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, che lo scorso anno nella sola provincia di Modena hanno coinvolto 627 classi, per oltre 13mila alunni di 150 istituti diversi, di cui oltre 3.700 studenti di 37 scuole (165 classi) solo del Comune di Modena.

Oltre 70 nuove attività gratuite a scelta su energia, acqua, ambiente ma anche innovazione e sostenibilità. Un’offerta didattica che raccoglie da sempre grande partecipazione e sulla quale la multiutility investe da oltre 20 anni, integrandola ai programmi scolastici con lo scopo di affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti come l’economia circolare, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, i cambiamenti climatici e anche l’innovazione scientifica.

Parola d’ordine: attività educative ludiche e coinvolgenti, pensate proprio per i giovani, utilizzando metodologie all’avanguardia e soprattutto linguaggi efficaci, a partire – per esempio – dal nuovo sito web dedicato alle scuole che offre un’esperienza di navigazione intuitiva per essere ancora più vicini alla comunità scolastica. Qui, i docenti potranno trovare in modo semplice ogni informazione sui laboratori organizzati per fascia di età, iscriversi e anche fruire di una specifica area dove approfondire i temi, scaricando i materiali da usare in classe.

Iscrizioni ai progetti e agli Open Day

Dal 26 settembre e fino al 31 ottobre, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno richiedere sul sito l’iscrizione della propria classe alle attività de La Grande Macchina del Mondo.

Ad un pozzo di scienza, invece, percorso di divulgazione scientifica dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, sarà possibile aderire dal 2 ottobre al 15 novembre.

Sempre sul nuovo portale Gruppo Hera per le Scuole è possibile scoprire il catalogo delle attività di entrambi i progetti che verranno presentati ai docenti negli Open Day virtuali del 25 e 28 settembre. L’iscrizione è obbligatoria su www.gruppohera.it/scuole

La Grande Macchina del Mondo (fascia di età 4 – 13 anni): la cura per l’ambiente a partire dai bambini

Da sempre, il Gruppo Hera investe sulle nuove generazioni affinché bambini e bambine possano comprendere il loro ruolo di protagonisti nella cura dell’ambiente. Non è casuale la vignetta scelta per la copertina del pieghevole di quest’anno: giovani determinati avanzano verso il futuro con tasselli di puzzle della Terra nelle mani. Grazie all’approccio illustrativo ironico di Alterales – nome d'arte di Alessia Iotti, fumettista che usa la sua arte per spiegare in modo semplice i problemi ambientali e selezionata dal Gruppo Hera in questa edizione per curare la grafica del progetto educativo – il messaggio è ancora più chiaro: ciascuno col suo pezzettino può fare la differenza.

Novità assoluta 2023/2024 è il primo Science Show con esperimenti ad effetto per le scuole primarie e il laboratorio di tinkering dedicato alle classi secondarie di primo grado per scoprire come dare nuova vita ai rifiuti elettronici e realizzare divertenti invenzioni. Torna in classe l’Ispettore Rifiutoni che, con il suo cassonetto trasparente, guiderà studenti e studentesse nel differenziare in modo efficace. E poi ancora laboratori ludico didattici, percorsi scientifici sul cambiamento climatico, “plogging” di classe, sfide tra squadre, fino alla realizzazione di un vero e proprio podcast sull’acqua con la partecipazione dello speaker radiofonico Gianpiero Kesten.

Molto attesi anche i webinar formativi dedicati ai docenti con Luca Mercalli sul tema del cambiamento climatico e con Antonio di Pietro sull’importanza del gioco applicato ai temi della sostenibilità.

Un pozzo di scienza (fascia di età 14 – 19 anni) per esplorare nuovi orizzonti

Torna fra i banchi anche il progetto di divulgazione scientifica dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con quasi 40 attività proposte: laboratori scientifici incentrati sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, eventi in diretta, interviste con ricercatori ed esperti, Discussion game sull’intelligenza artificiale e Citizen Science sul tema della biodiversità. Spazio anche a tante novità come il laboratorio di divulgazione scientifica e un pozzo di scienza in tour, pensato per coinvolgere cittadini e famiglie con lo spettacolo teatrale itinerante “ABsoluta” sul tema della crisi ecologica.

Visite guidate e virtual tour negli impianti del Gruppo Hera

Anche quest’anno si riconfermano le visite guidate – in presenza e a distanza – negli impianti della multiutility. Tra le novità il tour virtuale presso Aliplast, società del Gruppo, leader nel riciclo e nella rigenerazione delle materie plastiche, impegnata ogni giorno nel trasformare i rifiuti in nuove e preziose risorse.

“Solo nell’anno scolastico 2022/2023, abbiamo coinvolto quasi 100 mila studenti di oltre 4000 classi in circa 70 attività, e continuiamo a farlo anche quest’anno con una proposta didattica interdisciplinare di qualità, a disposizione gratuita di tutta la comunità scolastica. La nostra volontà è quella di stimolare una coscienza sempre più amica dell’ambiente, una solida cultura della sostenibilità tra i giovani e insieme dare loro strumenti utili per agire sul cambiamento. In questa edizione faremo di più: coinvolgeremo famiglie e cittadini nella #GMMCHALLENGE, una sfida che premia le piccole azioni quotidiane con la piantumazione di nuovi alberi in città (fino a 300 in un anno). Vuol dire assorbire 30 tonnellate di C02, pari alle emissioni di un viaggio in auto di 15 mila km!” afferma Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera.