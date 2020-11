Gli studenti del Liceo "Tassoni" a scuola di legalità anche in streaming

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in atto, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena – Col. t.ST Adriano D’Elia – in una conference call, ha incontrato gli studenti delle classi 3^S e 4^S del Liceo Scientifico “Alessandro Tassoni” di Modena per parlare di legalità economico- finanziaria nell’ambito del progetto denominato “Fisco e Legalità”.

L’incontro, al quale hanno partecipato in modalità DAD circa 60 studenti dell’istituto scolastico, è una iniziativa che nasce d’intesa tra l’Associazione Magistrati Tributari – Sezione Provinciale di Modena, il Comune di Modena ed il Provveditorato agli Studi di Modena, e si pone lo scopo di descrivere l’attività della Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché di quelli in materia di criminalità organizzata e di sostanze stupefacenti e contestualmente si prefigge l’obiettivo di far maturare nei giovani il valore della legalità economica, diffondendo il concetto di sicurezza economica e finanziaria e divulgando il messaggio del dovere di contribuzione e di convenienza alla legalità economico-finanziaria.

Nella circostanza il Comandante Provinciale, vista l’emergenza sanitaria in atto, ha colto anche l’occasione per sollecitare l’attenzione degli studenti ad una maggiore consapevolezza e collaborazione – indipendentemente dalle conseguenze sanzionatorie - circa il rispetto delle prescrizioni normative emanate dalle Autorità centrali e locali, con particolare riferimento alla esigenza di evitare assembramenti nei vari luoghi d’incontro della città e osservare in maniera puntuale tutte le norme igienico sanitarie, a tutela degli stessi studenti e per rispetto di tutti coloro che, con grande sacrificio, si stanno prodigando per limitare il diffondersi del virus COVID-19.