Educazione stradale divertendosi con il tappeto didattico della Polizia Locale

La Polizia Locale di Formigine ha condotto presso l'Oratorio Don Bosco un'importante attività di educazione stradale attraverso l'utilizzo del tappetone didattico.

Nell'ambito delle azioni rivolte alla diffusione tra gli studenti formiginesi delle buone prassi e regole legate alla circolazione stradale, è stato proposto alle scuole primarie di concludere l'attività di educazione stradale più tradizionale, che si tiene cioè nelle aule, con una prova a bordo delle biciclette.

Per garantire la massima sicurezza, è stato allestito all'interno dell'Oratorio il tappetone didattico, acquistato lo scorso anno, per consentire agli studenti di percorrere a bordo delle biciclette le strade di una città immaginaria ma molto simile a quella reale.

Per consentire a tutti di partecipare, la Polizia Locale ha messo a disposizione biciclette acquistate di recente, caschetti e giubbotti riflettenti; infatti, l'educazione stradale passa per il rispetto delle regole tra cui anche quelle che permettono di farsi vedere bene e di proteggersi al meglio, in caso di caduta accidentale.

Nel corso di quest'anno scolastico, che volge al termine, sono state 26 le classi, tra primarie e scuole dell’Infanzia, visitate dagli operatori della Polizia Locale di Formigine; 80 le ore dedicate a questa attività che ha coinvolto ben 520 studenti.

Le giornate con il tappetone didattico verranno ripetute anche presso i centri estivi nei prossimi giorni.