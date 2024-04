Sicurezza stradale a scuola con il progetto "Edustrada": terminata con successo l’edizione 2023/24, si riparte a novembre

E’ terminato il Progetto Edustrada 2023/2024 nelle scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia. Con la scuola “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo Carpi 3 di Carpi si è concluso un progetto che quest’anno ha visto coinvolti tanti istituti scolastici tra cui l’Istituto Meucci di Carpi, l’Istituto Guarini di Modena e l’Istituto Levi di Vignola. Un grande successo con diversi temi affrontati come “La sicurezza del veicolo e della strada”, “gli effetti della distrazione alla guida” e “gli utenti deboli della strada”: un’educazione stradale completa e dedicata ai più piccoli, ma anche agli studenti più grandi, ai neo patentati e a coloro che si apprestano a conseguire la patente.

“Ripartiremo con il progetto a novembre 2024 - spiega Antonio Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena - sempre più convinti che l’insegnamento dell’educazione stradale debba partire sin dai più piccoli. Saranno anche loro a dare indicazioni agli adulti per una guida più sicura e responsabile, sensibilizzando a rispettare le regole del convivere insieme sulla strada. E’ necessario coinvolgere anche i bambini e i ragazzi per riuscire a raggiungere l’obiettivo di una riduzione degli incidenti stradali e avere cittadini consapevoli e rispettosi della propria vita e di quella altrui. Ringraziamo il Dirigente Scolastico Tiziano Mantovani che ha creduto nel progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’educazione stradale nelle scuole con la partnership di Automobile Club Modena insieme al team della classe 3^A (Anna Maria Barone, Antonella Dell’Erario, Sara Dipasquale, Stefania Arcidiacono, Monica Bacchi e Emanuela Romano). Un arrivederci al prossimo anno scolastico”.

Un progetto, quello di Edustrada, che negli scorsi giorni ha visto protagonista anche la Scuola d’Infanzia Raisini in via Bonacini a Modena. L’istruttore e formatore Marco Carnevali ha coinvolto i bimbi dell’ultimo anno della scuola materna, spiegando i primi passi dell’educazione stradale. Numerose le iniziative previste, tra cui “TrasportACI” (educazione stradale spiegata ai bimbi in maniera elementare), “Due ruote sicure” che riguarda bici, monopattini ma non solo e “A passo sicuro” dedicato agli utenti deboli della strada e al ruolo dei pedoni.