Efficientamento energetico con il progetto Top Condomini

Efficientamento energetico, diminuzione dei consumi e riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera sono gli ambiti di azione dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess) di Modena e quelli in cui si inserisce il progetto Top Condomini, cofinanziato da Horizon 2020 nell’ambito del programma Elena-Bei (European Local ENergy Assistance e Banca Europea per gli Investimenti).

Con il coordinamento di Aess e la collaborazione di Fmi S.r.l. (Forlì Mobilità Integrata), Top Condomini garantirà, fino al settembre del 2024, assistenza tecnica a circa 3 mila abitazioni pubbliche e private che, aderendo al progetto di riqualificazione energetica, potranno conseguire un abbattimento del 40% dei consumi energetici, grazie anche alle agevolazioni offerte da Ecobonus e Superbonus.

Il progetto è stato presentato venerdì 6 maggio in una conferenza stampa con il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore regionale a Sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla, insieme alla presidente di Aess Benedetta Brighenti, al direttore Piergabriele Andreoli e al direttore di Fmi srl Claudio Maltoni.

Con un piano di investimento ammissibile di 63 milioni di euro, Top Condomini prevede che, delle 3 mila abitazioni interessate dagli interventi, circa 1.800 siano di proprietà privata e 1.200 di edilizia sociale pubblica, per un numero complessivo di circa 200 edifici riqualificati.

Gli impatti attesi sono relativi a: un totale annuo di energia risparmiata di 28,4 GWh, equivalente ad una riduzione del 40% rispetto alla linea di base; un totale annuale 2.2 GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili; una riduzione di emissioni di CO2 del 42% rispetto alla linea di base.

Per raggiungere gli obiettivi di riduzione del consumo energetico e di produzione di energia da rinnovabili, Top Condomini si avvarrà di due strumenti strategici per accelerare gli investimenti nel settore residenziale: Ecobonus e Superbonus, incentivi che, in misura diversa, mirano a rendere più efficienti e più sicuri le abitazioni e a favorire la riqualificazione energetica, sismica e decorativa del patrimonio immobiliare.

L'assistenza tecnica offerta da Top Condomini consisterà nella redazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità e nell'accompagnare i soggetti selezionati offrendo supporto tecnico-decisionale in tutte le fasi del progetto, dalla selezione fino alla stipula del contratto con le aziende che eseguiranno materialmente i lavori. Resta esclusa dai servizi offerti da Top Condomini, la progettazione esecutiva.

Gli interventi di riqualificazione energetica interesseranno edifici residenziali pubblici e privati multi-appartamento, attraverso misure energetiche che prevedono: l'isolamento dell'involucro edilizio (pareti, tetti e pavimenti); la sostituzione di finestre e dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione; la gestione smart dell'energia; la produzione di energia rinnovabile e l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Due Hub Regionali saranno attivi sul territorio emiliano-romagnolo per garantire assistenza e accompagnamento ai cittadini e cittadine, agli amministratori di condominio, alle ESCO e ai progettisti interessati ad aderire al progetto. Con sede a Modena - presso l'Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) - e a Forlì -presso Forlì Mobilità Integrata (FMI) -, gli Hub costituiranno un punto d’incontro con cui ci si potrà interfacciare in tutte le varie fasi del progetto di efficientamento energetico del proprio condominio, pubblico o privato.

Al fine di favorire la piena diffusione del progetto e di facilitare il contatto con i soggetti interessati al progetto, è stato realizzato il sito web www.topcondomini.eu su cui è possibile consultare la modulistica, fissare un appuntamento con gli Hub Regionali e conoscere l'informativa completa su Top Condomini. Per informazioni: info@topcondomini.eu.