Eletta la nuova segreteria provinciale del Fp Cgil Modena

L’Assemblea Generale della FP Cgil di Modena nella giornata di ieri ha eletto con il 98% dei consensi la nuova segreteria provinciale del sindacato che rappresenta i lavoratori di Sanità, Privato sociale, Enti locali, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e Igiene ambientale. Si tratta di un’integrazione della segreteria già in essere con l’ingresso di 2 nuovi componenti.

Accanto alla segretaria Giada Catanoso e ai 2 componenti già in carica, Mohcine El Arrag e Jessica Tallarida, sono entrati a far parte della segreteria Fp Cgil Modena anche Giulia Casamassima e Valerio Coviello (in foto).

L’ampliamento della segreteria rientra nel percorso condiviso con l’Assemblea Generale a partire dalla scorso marzo 2023 per rafforzare l’azione sindacale della categoria.