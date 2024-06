Elezioni, Come si vota? on line, il vademecum delle elezioni Comunali ed Europee

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Un voto per la città e per l’Europa” è il titolo di copertina del numero di giugno di “Modena Comune”, il mensile dell’Amministrazione comunale che dedica un ampio approfondimento sul voto per il sindaco, il Consiglio comunale e il rinnovo dei membri del Parlamento europeo, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Tra le pagine, in primo piano, una vera e propria guida all’imminente tornata elettorale, con i nomi dei candidati di tutte le 16 liste collegate ai sette candidati a sindaco di Modena, le modalità di voto, il calcolo dei seggi, i servizi attivi a supporto degli elettori, quali trasporto ai seggi di persone con difficoltà motorie e gli orari di apertura (anche straordinari) dell’Ufficio elettorale, e un focus, appunto, pure sulle elezioni Europee.

Inoltre, nel periodico in distribuzione in questi giorni, già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa (www.comune.modena.it/ salastampa), ampio spazio è riservato alle proposte per l’estate per bambini e ragazzi, con la pubblicazione degli elenchi comunali relativi a centri estivi e altre attività, per cui si può già inoltrare domanda di contributi per la partecipazione.

Sempre in copertina è presente un codice Qr, attivabile inquadrandolo con smartphone e tablet, che rimanda alle iniziative di giugno del Modena Belcanto Festival, organizzate negli spazi esterni della Casa museo Pavarotti.

Tra i vari argomenti affrontati dal mensile, vi sono approfondimenti su temi ambientali, come la campagna per limitare l’incremento di zanzare o l’avvio del progetto “Vie dell’acqua”, che promuove l’utilizzo dell’acqua pubblica attraverso l’installazione di fontane nel tratto modenese della storica Via Romea Nonantolana. Spazio anche alla scuola e al resoconto delle domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia, con più di nove bambini su dieci iscritti nella sede indicata dalla famiglia.

Approfondimento pure sull’attività, nel 2023, del difensore civico del Comune di Modena, che ha il compito di supportare i cittadini di fronte ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione.

Nelle pagine di Cultura si parla anche di musica, tra le principali protagoniste dell’estate modenese, a partire proprio dalla Festa europea della musica, in programma venerdì 21 giugno, per proseguire poi con i concerti ai Giardini ducali (inizio sabato 29 giugno) e la seconda edizione delle Notti Ducali (a partire da lunedì 15 luglio). Tra gli approfondimenti culturali, pure le mostre fotografiche estive di Fmav, Fondazione Modena Arti Visive, Fondazione Modena Arti Visive, ovvero “Facce da biennale” e “A terra tra gli animali”, oltre al nuovo allestimento della Galleria Estense “Barocco da collezione” che espone 131 sculture in terracotta.

Infine, nelle pagine dedicate alle ultime sedute del Consiglio comunale, si parla dell’ok al bilancio Consuntivo 2023, con oltre 90 milioni di euro di investimenti, soprattutto nella rigenerazione urbanistica, della tassa rifiuti Tari, le cui tariffe rimangono invariate per il 2024, e della nascita della comunità energetica “Mo c’è”.